Der Russland-Ukraine-Krieg, die Angst vor einem Gasboykott, das Embargo auf russisches Öl – all das hat die Preise für Strom, Gas und Öl in historische Höhen getrieben. Bei den meisten macht sich das auch in der jährlichen Abrechnung bemerkbar. Vor allem für jene, die ohnehin schon mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatten, oder für Menschen mit niedrigem Einkommen werden die Preiserhöhungen zusehends zur Belastung. Viele suchen derzeit Beratungsstellen auf oder suchen bei Energieunternehmen um Ratenzahlung an. Aber auch viele Menschen mit durchschnittlichem und höherem Einkommen sind derzeit mit hohen Abrechnungen konfrontiert, wie "gern.geschehen" berichtet:

Bei anderen Verbraucherinnen und Verbrauchern hat sich hingegen wenig verändert. "keep_it_simple" merkt beispielsweise kaum etwas von den gestiegenen Preisen:

Wie ist das bei Ihnen?

Bei welchem Anbieter sind Sie? Haben Sie schon einen Blick auf Ihre Energierechnung geworfen? Um wie viel ist der Preis gestiegen? Oder haben Sie kaum Veränderungen zu verzeichnen?