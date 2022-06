"Rappler"-Mitgründerin und Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa will Arbeit fortsetzen

"Rappler"-Mitgründerin und Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Manila – Die philippinischen Behörden haben die Schließung des Nachrichtenportals "Rappler" angekündigt, es sei gegen das Gesetz verstoßen worden, das Menschen aus dem Ausland verbietet, Medienunternehmen auf den Philippinen zu besitzen. "Rappler" will gegen diese Anordnung in Berufung gehen. Maria Ressa, die Friedensnobelpreisträgerin ist Mitbegründerin des Nachrichtenportals, kündigte an, die Nachrichtenwebsite werde ihre Arbeit fortsetzen, solange der Rechtsweg nicht ausgeschöpft sei.

Die Anordnung der Behörde erfolgte einen Tag vor dem Ende der Amtszeit des umstrittenen Präsidenten Rodrigo Duterte, ab Donnerstag übernimmt der neue Präsident Ferdinand Marcos.

Die ehemalige CNN-Korrespondentin Ressas hatte 2012 in den Philippinen mit Kollegen das Investigativmedium "Rappler" gegründet, das unter anderem über die umstrittene Anti-Drogen-Kampagne von Präsident Rodrigo Duterte berichtete. Immer wieder ist die Journalistin deshalb Ziel von Anfeindungen.

Für ihre journalistische Arbeit wurde Ressa, die auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrem russischen Kollegen Dmitri Muratow mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Im Ranking von Reporter ohne Grenzen liegen die Philippinen 2021 auf Platz 147 von 180 Ländern. (red, Reuters, 29.6.2022)