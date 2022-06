"Warum brauchen Sie Geld am Konto von der Regierung?", wollte der ORF-Anchor von der Grünen Klubchefin wissen

Hoch die Hände: Sigrid Maurer in der "ZiB 2" bei Armin Wolf. Foto: ORF TVthek Screenshot

Soziale Gerechtigkeit am eigenen Beispiel? SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zeigte gerade erst vor, wie viel Erregungspotenzial im Bekenntnis zur "Spitzenverdienerin" steckt – auch wenn sie eigentlich nur anschaulich vorrechnen wollte, wie wenig treffsicher das Antiteuerungspaket der Regierung ist, wenn sie so viel mehr bekommt als eine einfache Mindestpensionistin.

Armin Wolf spielte den Ball Dienstagabend weiter an die Klubobfrau der Grünen, die dieses Förderpaket ja mit der ÖVP geschnürt haben. "Sie verdienen 16.000 Euro brutto im Monat, warum brauchen Sie Geld am Konto von der Regierung?", wollte der "ZiB 2"-Anchor von Sigrid Maurer wissen. Das war einer der recht raren Momente, in denen die geschulte Eloquenz ganz kurz eine Pause einlegte.

Grillabend bei Wolf

Dabei hatte sich Sigrid Maurer da längst auf den Grillabend beim Wolf eingependelt, eine kleine TV-Ewigkeit schon lag die Frage nach den "verheerenden" Umfragen für die Koalition zurück, bei der Maurer zum Start recht intensiv mit den Händen arbeitete, zwischen Verteidigung, Publikumsumarmung und Links-rechts-Aufzählung der in der Tat mannigfaltigen Krisen, durch die sich diese Koalition schon bewegt hat und bewegt.

Nach der kurzen Pause setzte Maurer fort mit den Boni, die sie nicht bekommt – ohne Kind, ohne Bezug von Mindestsicherung – und dem Klimabonus, den sie versteuern muss. Da waren die Hände wieder im Einsatz, gefaltet erst, bei der Versteuerung stach der Zeigefinger aufzählend Richtung Moderator.

Konter per Gegenfrage: Wollen wir besonders treffsicher sein, oder wollen wir schnelle Entlastung? "Wir haben uns für die schnelle Entlastung entschieden", sagt Maurer, "die Leute brauchen das jetzt."

Die Gehaltspyramide: Was bekommen Präsident, Kanzler und Co?

Nicht unbedingt zur schnellen Entlastung im Gehaltscheck, aber zur Einordnung ergänzen wir hier die Gehaltspyramide der österreichischen Spitzenpolitik:

Dazu eine schnelle Gegenfrage des TV-Tagebuchs: Sollen Politikerinnen und Politiker ein mit Managementfunktionen in der Wirtschaft wettbewerbsfähiges Gehalt bekommen, damit für Jobs in der Politik fähiges Personal zu interessieren ist?

Zum Politikerinnenjob gehört natürlich, das eigene Handeln in der Öffentlichkeit zu erklären und nötigenfalls zu rechtfertigen. Zum Beispiel in der "ZiB 2".

(Harald Fidler, 29.6.2022)