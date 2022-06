Willem-Alexander und Máxima reisen per Zug an. Sie werden das Mobilitätsunternehmen AVL und das Rathaus besuchen

Graz – Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima setzt am Mittwoch seinen Besuch nach zwei Tagen in Wien in Graz fort. Am Vormittag werden die Royals gegen 10.30 Uhr in der steirischen Landeshauptstadt erwartet. Sie reisen per Zug aus Wien an und werden am Bahnhof von Noch-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) begrüßt.

Anschließend besuchen sie zusammen mit Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) das Mobilitätsunternehmen AVL List GmbH, wo sie von CEO Helmut List durch das Headquarter des international agierenden Konzerns geführt werden. Danach ist ein Besuch bei der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) im Grazer Rathaus auf dem Plan – inklusive Eintragung im Goldenen Buch der Stadt. Mittwochmorgen standen dafür bereits die Absperrbänder vor dem Eingang zum Rathaus bereit.

Abreise nach Graz. Foto: IMAGO/Robin Utrecht/ANP

Nach dem Besuch im Rathaus wird das Königspaar zusammen mit Landeshauptmann Schützenhöfer mittagessen, wobei der Termin aber nicht medienöffentlich sein wird. Am Nachmittag wird das Königspaar dann noch auf der von Designer Vito Acconci entworfenen Murinsel von der Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwenter (Grüne) begrüßt. Sie wird die Radoffensive der Stadt präsentieren. Offizielle Programmpunkte gibt es in Graz nicht mehr, doch über einen Besuch am Schloßberg wird wegen einer Sperre der Lifte und der Rutsche zwischen 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr gemunkelt.

Der letzte große royale Besuch in Graz war übrigens 1969 die britische Königin Elizabeth II. (APA, 29.6.2022)