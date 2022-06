Tesla verspricht vollständig autonom fahrende Autos, wirft aber derzeit daran arbeitende Mitarbeiter raus. Foto: Alexandria Sage / Reuters

Die aktuell schwierige Wirtschaftslage geht auch an einem Unternehmen wie Tesla nicht spurlos vorbei. Wie Bloomberg berichtet, schließt der Elektroautohersteller Tesla sein Büro im kalifornischen San Mateo komplett. 195 der insgesamt 276 bisher dort arbeitenden Personen wurden gekündigt, der Rest wird auf andere Standorte aufgeteilt.

Wichtige Rolle

Für Verwunderung sorgt nun aber, um welche Jobs es sich dabei handelt. Die Betroffenen waren nämlich fast alle für die Klassifizierung von Daten angestellt – und zwar für die "selbst fahrenden" Systeme von Tesla. Ihre Aufgabe war es also, Fehler in der Objekterkennung zu korrigieren – und so das dahinter stehende Maschinenlernsystem zu "trainieren", also dessen Qualität zu verbessern.

Bei dem von dem Elektroautohersteller für seinen Autopiloten gewählten Ansatz ist diese Aufgabe essenziell, um Fortschritte zu machen. Im Gegensatz zu anderen an autonom fahrenden Systemen arbeitenden Firmen verzichtet Tesla auf Spezialhardware wie Lidar oder Radar, womit der bilderkennenden KI eine noch zentralere Rolle zukommt. Gerade unter diesem Blickpunkt ist die Kündigung gleich so einer großen Anzahl von mit dieser Aufgabe betrauten Mitarbeitern also zumindest überraschend.

Kosten?

Eine mögliche Erklärung, die eine Quelle von "Techcrunch" ins Spiel bringt: Es könnte sein, dass zumindest ein Teil dieser Jobs künftig nach Buffalo im US-Bundesstaat New York verlegt wird. Der Grund: Tesla zahlt dort weniger. Betont sei, dass diese Tätigkeit an sich schon im Vergleich zu anderen Positionen bei Tesla relativ schwach bezahlt wird.

Es es sei allerdings nicht davon auszugehen, dass hier wirklich sämtliche Jobs ersetzt werden, heißt es weiter. Insofern gilt es abzuwarten, wie sich das auf die ambitionierten Pläne von Tesla in diesem Bereich auswirkt – oder ob dies gar auf eine Strategieänderung in Richtung Spezialhardware hinweisen könnte.

Versprechen sind einfach

Firmenchef Elon Musk verkündete erst vor wenigen Monaten, dass die eigenen Autos schon bald vollständig allein fahren können sollen. Freilich nimmt das in der Branche auch so schon kaum jemand ernst, hat der Mehrfach-CEO doch Ähnliches mit schöner Regelmäßigkeit seit rund zehn Jahren versprochen – aber nie gehalten. (red, 29.6.2022)