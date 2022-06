Der echte Vitali Klitschko dementiert, die Telefonate geführt zu haben. Foto: IMAGO/Maxym Marusenko

In der Causa Fake-Klitschko ist eine heiße Spur aufgetaucht. Zwei russische Comedians reklamieren die jüngsten gefälschten Anrufe bei europäischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gegenüber dem ARD-Politikmagazin "Kontraste" nun für sich. Dem Bericht zufolge stecken Wladimir Kuznetsov und Alexej Stoljarow, in Russland bekannt unter ihren Künstlernamen Wowan und Lexus, hinter der Aktion.

Wie berichtet, haben unter anderem Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und seine Berliner Amtskollegin Franziska Giffey (SPD) vor kurzem vermeintlich mit dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko teils längere Video-Calls geführt. Letzterer dementierte dies später aber.

Nahe lag, dass die Politikerinnen und Politiker einem einem Deepfake aufgesessen sind, es gab aber auch Argumente dagegen. Ein Deepfake erlaubt es jedenfalls , mithilfe alter Videoaufnahmen und künstlicher Intelligenz das Gesicht von Personen für gefälschte Videos zu missbrauchen.

Stoljarow: "Es war leicht"

Der ARD sagte Stoljarow in einem Telefonat nur so viel: "Ich will nicht verraten, wie wir es angestellt haben, aber es war leicht." Er und sein Kollege wollen nun Videoaufzeichnungen aller "Scherze" ins Netz stellen. Eine erste Veröffentlichung haben sie für Donnerstag angekündigt. Die beiden sind auf dem russischen Portal Rutuube, einer Art russischem YouTube aktiv. In dem Clip soll es um Geflüchtete aus der Ukraine gehen.

Damit könnte genau das eintreten, was das Büro von Bürgermeister Ludwig bereits befürchtet hatte. Selbst habe man die Unterredung, die am 22. Juni stattfand, nicht aufgezeichnet, sagte zuletzt ein Sprecher zum STANDARD. Aber man könne natürlich nicht ausschließen, dass die Anrufenden dies getan hätten.

Der "Presse" sagte Stoljarow vor rund einem Jahr in einem Interview über vergleichbare Aktionen in der Vergangenheit, lediglich "ein bisschen Schminke" und "die richtige Beleuchtung" verwendet zu haben, mehr sei da nicht gewesen. Zuvor habe er Mimik und Gestik der imitierten Personen genau studiert.

Angaben nicht überprüfbar

Wie glaubwürdig Stoljarows Aussagen zu den jüngsten Fake-Anrufen sind, ist schwer einzuschätzen. Belege für seine Behauptungen – etwa E-Mails zur Anbahnung des Gesprächs – legte er der ARD nicht vor.

Für seine Darstellung spreche, dass er und Kuznetsov laut Medienberichten schon zahlreiche westliche Prominente, Politikerinnen und Politiker mit vergleichbaren Anrufen hineingelegt haben. Medienberichten zufolge fielen zum Beispiel der französische Präsident Emmanuel Macron und der Sänger Elton John auf das Duo hinein.

Auf Twitter machte sich Stoljarow außerdem zuletzt über Michael Ludwig lustig. "Lol" kommentierte er einen Tweet, in dem der Wiener Bürgermeister wegen des Fake-Anrufs veräppelt wurde.

Instrument Putins?

Stoljarow und Kuznetsov wird aufgrund der Auswahl ihrer Opfer und der Tonalität ihrer "Scherze" jedenfalls vorgeworfen, ein Instrument des Kreml oder der Geheimdienste zu sein. Der ARD zufolge wurde das Duo Anfang Juni in Moskau bei einer Preisverleihung geehrt. Die Auszeichnung überreichte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums. Sie bezeichnete die beiden dabei als "Meister der Telefondiplomatie" – mitten im Krieg. Die Comedians bestreiten die Vorwürfe.

Stoljarow und Kuznetsov bezeichnen sich in ihren Twitter-Profilen übrigens als Prankster. Pranks sind ein eigenes Genre in den sozialen Medien: Videomacherinnen und Videomacher spielen anderen Personen dabei einen Streich und filmen dies. (Stefanie Rachbauer, 29.6.2022)