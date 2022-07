Neuwagen sollen in der EU ab 2035 emissionsfrei sein. Was bedeutet das für Verbrennermotoren? Und ist das E-Auto die Lösung in der Verkehrswende?

Bis 2035 sollen Neuwagen in der EU emissionsfrei werden – darauf haben sich die Mitgliedsländer in der Nacht auf heute Mittwoch geeinigt. In 13 Jahren sollen also keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden – doch es könnte noch einige Ausnahmen geben!

Guido Gluschitsch vom STANDARD spricht darüber, wie genau das Ende von Benzin- und Dieselautos ablaufen soll. Wir fragen nach, wie umweltfreundlich Elektroautos wirklich sind und welche Alternativen es noch gibt. Und wir besprechen, ob mit dem Verbot des Verbrennermotors nun die große Verkehrswende kommt. (red, 29.6.2022)

Dieser Podcast wird unterstützt von A1 Xcite. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.