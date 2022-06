Guybrush ist zurück! Grafik: Devolver Digital

Jahrelange hatte Ron Gilbert betont, dass es keinen weiteren Nachfolger für den einst von ihm ersonnenen Spieleklassiker "Monkey Island" mehr geben soll. Umso überraschender war vor einigen Wochen die Ankündigung eines ebensolchen. "Return to Monkey Island" soll direkt an die erstmals Anfang der 90er-Jahre veröffentlichten "Point and Click"-Adventures anschließen.

Video

War die ursprüngliche Ankündigung lediglich mit Screenshots geschmückt, gibt es nun einen ersten Blick auf das Gameplay. In einem Trailer ist nicht nur der – bei Puristen durchaus umstrittene – grafische Stil des Spiels zu sehen, es wird auch klar, dass viele Originalcharaktere zurückkehren werden.

DevolverDigital

Neben Protagonist und Hobbypirat Guybrush Threepwood sind auch LeChuck sowie Elaine und Murray mit dabei – mit der Ausnahme von LeChuck übrigens allesamt mit den Stimmen der Originalsprecher aus früheren Teilen ausgestattet.

Keine Pixel-Art

Abzuwarten bleibt hingegen, wie der Grafikstil ankommen wird. So manche "Monkey Island"-Puristen hätten lieber eine Rückkehr zum pixeligen Aussehen der ersten Teile gesehen. Gilbert hatte in einem späteren Posting denn auch bestätigt, dass man über einen Pixel-Art-Stil nachgedacht hat, sich dies aber "nicht richtig angefühlt habe".

Bleibt abzuwarten, ob die Zweifler zumindest mit einer guten Story getröstet werden können. Das sollte sich bereits in wenigen Monaten herausstellen, soll doch "Return to Monkey Island" noch 2022 auf den Markt kommen. (red, 29.6.2022)