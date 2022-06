Außerdem Trends und Mythen in Sachen Ernährung, "Am Schauplatz" über das teure Wohnen und das ORF-Wirtschaftsmagazin "Eco"

Gilt als erste Automobilistin Deutschlands: Wilhelmine Ehrhardt in "Tempo – Mut – Erfindungskraft:_Frauen in der Geschichte des Autos" – Arte, 20.15 Uhr. Foto: AWE Stiftung Eisenach

20.15 DOKUMENTATION

Tempo – Mut – Erfindungskraft: Frauen in der Geschichte des Autos Die Doku erzählt die Geschichte des Automobils aus weiblicher Perspektive. Autofahren und Motorsport waren dabei immer gleichbedeutend mit Emanzipation und Unabhängigkeit. Anschließend geht es um Autos im Sozialismus – Freiheit auf vier Rädern. Bis 21.05, Arte

20.15 DOKU UND DISKUSSION

Mein Essen und ich: Personalisierte Ernährung Laut aktuellen Studien verwertet jeder Mensch Kohlenhydrate, Fette oder Proteine anders. Eine personalisierte Ernährung soll die Leistungsfähigkeit steigern und beim Abnehmen helfen. Nach der Doku diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen unter dem Titel Ernährung: Trends und Mythen. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Wohnen um jeden Preis Die Kosten für Wohnraum in Österreich explodieren. Reporterin Kim Kadlec hat sich angesehen, wie das Geschäft mit Wohnraum in der Großstadt funktioniert und wie günstige Wohnungen nach und nach verschwinden. Bis 22.00, ORF 2

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Ende der Debatte – Moralkeule statt Meinungsfreiheit? Haben wir verlernt, fair zu streiten und uns im Austausch weiterzuentwickeln? Zu Gast bei Michael Fleischhacker diskutieren Politikwissenschafterin Ulrike Guérot, Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Virologe An dreas Bergthaler und Psychoneuroimmunologe Christian Schubert. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des ORF-Wirtschaftsmagazins sind: Trittbrettfahrer der Teuerung: Sind die Preiserhöhungen gerechtfertigt? / Ärger mit dem Urlaub: Sommerferien beginnen mit Problemen für Reisende. / Große Wassernot: Wie die Klimakrise ganz Europa verändert. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Ex-Bildungsminister und ÖAW-Präsident Heinz Faßmann, ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger, Künstler Leon Löwentraut und Liebesg’schichten und Heiratssachen-Präsen tatorin Nina Horwitz sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.30 DRAMA

Die Grundschullehrerin (Primaire, F 2016, Hélène Angel) Mautret (Sara Forestier) ist eine überaus engagierte Grundschullehrerin. Als eines Tages der aus schwierigen Verhältnissen kommende Sacha (Ghillas Bendjoudi) in ihrer Klasse landet, nimmt sie sich des intelligenten, aber aggressiven Schülers an – und gelangt dabei rasch an ihre Grenzen. Bis 1.10, WDR

23.50 KÜNSTLERBIOGRAFIE

Meine Zeit mit Cézanne (Cézanne et moi, B/F 2016, Danièle Thompson) Von gegenseitiger Bewunderung ebenso wie von Konkurrenz ist die Freundschaft geprägt, von der Danièle Thompson in seinem Spielfilm erzählt: Der Schriftsteller Émile Zola (Guillaume Canet) und der Maler Paul Cézanne (Guillaume Gallienne) kannten einander seit ihrer Jugend in Aix-en-Provence. Bis 1.40, BR