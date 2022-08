Vor einigen Jahren ging es an dieser Stelle um abgesäbelte Denim-Shorts. Ganz genau, die ausgefransten Teile mit den heraushängenden Hosentaschen. Sie haben sich bis heute gehalten. Doch sie haben ernsthaft Konkurrenz bekommen. Von einer Kollegin, die jenseits der Wahrnehmungsgrenze agierte, weil sie fürs "Untendrunter" zuständig war. Die Boxershorts schnappten zwar schon in den 1990er-Jahren nach Luft, eine echte Befreiung aber stand noch aus.

Jetzt scheint es so weit zu sein. Zeit wurde es! Die Qualitäten der atmungsaktiven Boxershorts kennt sogar Wikipedia: "Sie sitzen locker am Körper und bedecken diesen von der Hüfte bis zum mittleren Oberschenkel." Das Kleidungsstück wird nun allerdings nicht mehr nur von Männern, sondern auch von Frauen geschätzt: Sie tragen das Stück Baumwolle mit Gummizug wie das Model Emily Ratajkowski im Italien-Urlaub. Oder sie posieren in den Schlabberhosen auf Instagram und Tiktok, getreu dem Motto: "I can do whatever I want in these."

Man könnte nun sagen: Das Comeback der Boxershorts war vorhersehbar. Denn zwischen drinnen und draußen sowie Mode für untendrunter oder obendrüber wird spätestens seit Beginn der Pandemie nicht mehr großartig unterschieden. (Erinnert sich noch jemand an die omnipräsente Jogginghose oder das Unterhemd, das nun als T-Shirt-Ersatz getragen wird?) In der Mode ist die Zeit der flachen Hierarchien angebrochen. Das ermöglicht Neues – oder zumindest Abwechslung in einem Hitzesommer wie diesem.

Shorts (mit Gummizug, ohne Eingriff) von Arket. Foto: Arket

Einige Menschen werden nun trotzdem gelangweilt vor dem Bildschirm sitzen: Kennen wir doch alles schon! Das stimmt. In den 1990er-Jahren kam kaum ein Levi's-Werbespot ohne Boxershorts aus. 1991 war die Rollenverteilung allerdings meist klar: Mann (Brad Pitt) trägt die Shorts, die Frau das Kleid.

Jonathan Froes

2022 hingegen haben meist die Frauen die Hosen an. Und auch auf den Laufstegen der Luxusmodeunternehmen haben sich Boxershorts zu einem ernstzunehmenden Styling-Element gemausert. Unter den Miniröcken von Miu Miu lugt Unterwäsche mit Logo hervor, das US-Unternehmen Coach recycelt hängende Baggy-Shorts, die den Gummizug der Unterhosen freilegen, nur bei Dior übernehmen diesen Job die Männer-Jogginghosen.

Die Männer lassen bei Dior Boxershorts unter der Jogginghose hervorblitzen. Foto: REUTERS/Violeta Santos Moura

Das wäre dann das Spätsommerprogramm. Im August dürfen die Boxershorts aber erst einmal ihre Freiheit genießen. (Anne Feldkamp, 3.8.2022)