Ströck Feierabend in Wien-Neubau

Das neue Ströck Feierabend, wo der früher die Eisenwarenhandlung Petzolt beheimatet war. Foto: Ströck/Andreas Buchberger

Ströck hat in der Wiener Burggasse vor wenigen Tagen ein zweites Lokal "Ströck Feierabend" eröffnet, in dem Gerichte von Beef Tartar bis Bohnenburger essen kann. Das verarbeitete Gemüse stammt großteils aus dem firmeneigenen Garten in Wien-Aspern, generell kommt fast ausschließlich biologisch produzierte Ware auf den Tisch. Neu kreiert wurde von Entwicklungsbäcker Pierre Reboul die sogenannte "Wiederbrioche", bei der Brioche vom Vortag für die Produktion wieder verwertet wird.

Im Gegensatz zur Landstraßer Hauptstraße ist die Filiale in der Burggasse allerdings in den Sommermonaten unter der Woche nur bis 19 Uhr, an Wochenenden bis 14 Uhr geöffnet.

Ströck Feierabend, Burggasse 52-54

---

Einreichen beim Austrian Food Blog Award

Seit 2012 wird der Austrian Food Blog Award vergeben, bei dem Foodblogs in verschiedenen Kategorien aus dem deutschsprachigen Raum von einer Fachjury gekürt. Heuer stimmen unter anderem Heinz Reitbauer, Marco Simonis, Eveline Wild oder auch die erfolgreichste heimische Foodbloggerin – Christina Bauer – über die Einreichungen ab. Bis 29. Juli kann man mit seinem Blog einreichen, alle Teilnehmenden und ihre Rezepte sind ab 5. Juli auf www.afba.at abrufbar, wo auch die genauen Teilnahmebedingungen zu finden sind.

---

Die Vollpension verkauft nun Eisbuchteln

Der Kiosk der Vollpension am Schwedenplatz hat eine neue Spezialität für den Sommer im Sortiment: In den heißen Sommermonaten gibt es Eisbuchteln-to-go. "Da in der Sommerhitze niemand warme Buchteln mit Vanillesauce essen will, kam die Idee der Eisbuchtel", erklärt Moriz Piffl-Percevic, Gründer des Generationenprojekts. "Wir haben die letzten Monate daran getüftelt, nun dürfen wir sie endlich präsentieren." In die Buchteln wird mit einer Spezialvorrichtung Powidl-Eis in die heißen Buchteln injiziert.

Vorläufig gibt es die Eisbuchteln nur am Schwedenplatz, bei großer Nachfrage werden sie aber auch in den Standorten Johannesgasse und Schleifmühlgasse verkauft werden.

Die Öffnungszeiten werden im Sommer verlängert, Juli, August und September ist bis 22 Uhr geöffnet.

Eisbuchtel to go. Foto: Vollpension

----

(red, 4.7.2022)