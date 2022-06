Der Flughafen-Finanzvorstand folgt auf Helmut Kern an der Spitze des Kontrollgremiums der staatlichen Beteiligungsholding

Neuer Aufsichtsratschef der Öbag: Flughafen-Vorstand Günther Ofner. Foto: apa/fohringer

Wien – Die Staatsholding Öbag hat mit dem Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner einen neuen Aufsichtsratschef. Der gebürtige Burgenländer folgt Helmut Kern nach, der Anfang Juni seinen Rückzug angekündigt hatte. Die Hauptversammlung der Öbag hat Mittwochnachmittag die vom Finanzministerium vorgeschlagene Bestellung Ofners gebilligt.

Mit der Berufung des 65 Jahre alten Doktors der Rechtswissenschaften soll Ruhe einkehren und die Sacharbeit in den Vordergrund treten. Die Öbag, die durch die Person Thomas Schmid, den früheren Alleinvorstand der Beteiligungsholding, in Verruf geraten ist, verwaltet die Staatsanteile unter anderem an OMV, Post und Telekom.

Viel Aufregung um Schmid

Gut ein Jahr ist es her, dass Schmid seinen Sessel in der Öbag geräumt hat. Dem Ex-Generalsekretär im ÖVP-geführten Finanzministerium wurden seine vielen Chat-Nachrichten zum Verhängnis. Ihm ist inzwischen die Wiener Wirtschaftsanwältin Edith Hlawati als Öbag-Chefin nachgefolgt. Mit der jetzt erfolgten Berufung von Flughafen-Finanzvorstand Ofner an die Spitze des Kontrollgremiums werde versucht, einen Schlussstrich unter die Ära Sebastian Kurz zu setzen, sagen Beobachter. Es war während der türkisen Kanzlerschaft von Kurz, dass sich viele noch aufklärungsbedürftige Dinge ereignet haben. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Der frühere Verstaatlichten-Manager Claus Raidl sieht die Bestellung positiv, wie er im ORF-Mittagsjournal sagte: "Ofner ist eine sehr gute Wahl, was ich bei seinen Vorgängern nie gesagt hätte. Er kennt erstens die österreichische Industrie, er kennt die Rundumbedingungen, wie es zur Öbag gekommen ist, und er ist auch vertraut mit den Herausforderungen, nicht nur bei der OMV, bei der Post, Telekom." Beim Flughafen Wien habe Ofner gezeigt, dass er aufräumen könne.

Vorstandsdirektor mit Erfahrung

Ofner übt seit 1994 Vorstandsfunktionen in börsennotierten und nicht gelisteten Gesellschaften aus. Er hat dadurch auch Managementerfahrung im Energie-, Telekom- und Versicherungsbereich gesammelt. Auch als Aufsichtsrat ist Ofner tätig. Bei der Hypo NÖ und beim Hilfswerk Burgenland ist er Vorsitzender dieses Gremiums, bei der Austro Control und bei der Wiener Städtischen ist er Stellvertreter des Vorsitzenden. (Günther Strobl, 29.6.2022)