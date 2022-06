Liebe Leserin, lieber Leser,

Ein aktueller Entscheid des Obersten Gerichtshofs sendet weiterhin Schockwellen durch die US-Politik. Wird damit doch das Selbstbestimmungsrecht von Frauen über ihren Körper infrage gestellt, in vielen Bundesstaaten läuft dies auf ein Totalverbot von Abtreibungen hinaus.

In dieser Situation wird auch die Reaktion von Tech-Unternehmen mit besonderem Interesse verfolgt. Immerhin besitzen diese viele Daten, die für Strafverfolgungsbehörden von Interesse sein könnten, um Frauen, die eine Abtreibung vornehmen, zu kriminalisieren. In den vergangenen Tagen wurden auf Facebook und Instagram zahlreiche Postings entfernt, in denen über Abtreibungspillen diskutiert wurde.

Und: Die aktuell schwierige Wirtschaftslage geht auch an einem Unternehmen wie Tesla nicht spurlos vorbei. Wie Bloomberg berichtet, schließt der Elektroautohersteller Tesla sein Büro im kalifornischen San Mateo komplett. 195 der insgesamt 276 bisher dort arbeitenden Personen wurden gekündigt, der Rest wird auf andere Standorte aufgeteilt.

Außerdem könnte die Netzausbausteuer für Netflix und Co schlussendlich Nutzer teuer zu stehen kommen. Die Kosten, die dafür nötige Infrastruktur zu erhalten und auszubauen, stemmen derzeit allein die jeweiligen Netzbetreiber. Diese wollen allerdings jetzt europaweit die US-Konzerne für vermittelte Daten zur Kasse bitten

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!





