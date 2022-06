Philippinische Behörden ordnen Schließung von "Rappler" an; Christian Wehrschütz klagte Schriftsteller, Mediengruppe Österreich reduziert Bürofläche

TV-Tagebuch: Hoch die Hände in "ZiB 2": Sigrid Maurer im Umfrage- und Gehaltscheck bei Armin Wolf – "Warum brauchen Sie Geld am Konto von der Regierung?", wollte der ORF-Anchor von der grünen Klubchefin wissen



Philippinen: Behörden ordnen Schließung von Nachrichtenportal "Rappler" an – "Rappler"-Mitgründerin und Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa will Arbeit fortsetzen und in Berufung gehen

"Top-Offices": Mediengruppe Österreich reduziert Bürofläche: 1.300 Quadratmeter zu mieten – Mehrere Makler bieten derzeit den offenbar schon länger geräumten dritten Stock im Wiener Akademiehof an. Niki Fellner bestätigt Rückgabe an Vermieter

Ukraine: Christian Wehrschütz klagte Schriftsteller wegen Twitter-Vorwurfs, er verbreite russische Propaganda – ORF-Korrespondent sehe sich in seiner Ehre als Journalist verletzt und klagt auf Unterlassung und Widerruf, erklärt gegnerischer Anwalt



Berichte über Klimakrise: Bioethikkommission will Warnhinweise für Billigflieger-Werbung – Medienförderung und öffentliche Inserate soll es nur noch für jene Medien geben, die den Klimawandel nicht leugnen oder verharmlosen

Ab Saison 2022/2023: Fußballer Andreas Herzog analysiert wieder für Sky – Er wird wieder regelmäßig die Spiele der Admiral Bundesliga sowie der UEFA Champions League besprechen

Switchlist: A Bigger Splash, Gewalt in der Erziehung, Artensterben – Was tun?, Menschen & Mächte: Amon Göth, Das Kartell: TV-Hinweise für heute Abend.

