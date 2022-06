Von einer Sommerpause ist bei den Infektionszahlen nichts zu merken – und das trotz deutlich weniger Tests als noch vor wenigen Monaten. Rund 12.000 offiziell bestätigte Neuinfektionen gibt es derzeit in Österreich pro Tag, und das Prognosekonsortium rechnet mit einem weiteren Anstieg in den kommenden Wochen.

Und schon ist eine Debatte darüber entbrannt, ob die Politik nun erneut einschreiten soll oder nicht – braucht es härtere Auflagen, mehr Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen zu bremsen? Der Ruf nach der Maskenpflicht wird bereits lauter. Doch es gibt auch Gegenstimmen: Die Lage in den Spitälern ist jedenfalls vergleichsweise ruhig, im Gegensatz zu früheren Wellen.

Weniger als 50 Personen liegen derzeit laut offizieller Statistik wegen einer Corona-Infektion auf den Intensivstationen. Und angesichts der vorherrschenden hochansteckenden Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 stellt sich überhaupt die Frage, was der Staat tun könnte. Sind neue Auflagen also sinnlos oder alternativlos?

Um diese Fragen geht es beim Videotalk "STANDARD mitreden" diese Woche. In der hochkarätigen Runde mit dabei ist der deutsche Epidemiologe Klaus Stöhr, der dem Corona-Sachverständigenausschuss angehört. Der Ausschuss soll die Wirksamkeit von Corona-Maßnahmen analysieren. Ebenfalls zu Gast sind die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz sowie der Epidemiologe Gerald Garlehner. Teilnehmende ist schließlich auch die Politikwissenschafterin Sylvia Kritzinger, eine der Leiterinnen des Austrian Corona Panel Project, in dessen Rahmen regelmäßig Bürgerinnen und Bürger zur Pandemiepolitik befragt wurden.

Diskutieren Sie mit!

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit. Wie sehen Sie ein Comeback der Maßnahmen, wie gehen Sie mit der aktuellen Infektionslage um? Posten Sie dazu oder schreiben Sie hier im Forum ihre Frage an unsere Expertinnen und Experten. Die spannendsten Beiträge werden wir in der Sendung diskutieren. Zu sehen gibt es diese am Freitag. Moderation: Anrdás Szigetvari. (red, 29.6.2022)