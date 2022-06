Nach seiner Verurteilung im Jahr 2021 wurde am Mittwoch das Strafmaß für den erfolgreichen Sänger verkündet. Foto: AP/Antonio Perez

Im Missbrauchsprozess gegen den US-Sänger R. Kelly ist am Mittwoch das Strafmaß verkündet worden. Ein Gericht in New York verhängte 30 Jahre Haft gegen den 55-Jährigen. (red, 29.6.2022)