[Interview] AUA-Chefin Annette Mann: "Die Menschen haben wahnsinnige Reiselust"

[Ukraine-Livebericht] Putin wirft Nato "imperiale Ambitionen" vor

[Krankenhäuser] Deutlich mehr gesperrte Betten in Wiener Spitälern als im Vorjahr

[Corona-Frage] Sommer mit Omikron: Wann hat die vierte Impfung Sinn?

[Entwurf] Opposition kritisiert Parteiengesetz

[Bataclan] Bis zum Tod hinter Gitter: Abdeslam erhält die absolute Höchststrafe

[Natur] Orcas machen zunehmend Jagd auf Weiße Haie vor Südafrika

[Podcast: Besser leben] Gesund essen und dabei Geld sparen? So geht's

[Österreich] Unwetter verwüsten Kärntner Orte

[#MeToo] RnB-Sänger R. Kelly zu 30 Jahren Haft verurteilt

[Steigende Kosten] Energieagentur erwartet weitere Preissteigerungen bei Strom und Gas



[Wetter] Im Großteil des Landes gibt es am Donnerstag sonniges Wetter und die Schauer- und Gewitterneigung ist im Vergleich zu den Vortagen deutlich geringer. Einige lokale Zellen schießen am Nachmittag in den Bergen aber dennoch wieder empor. Sonst bleiben die Quellwolken meist harmlos. Der Wind weht mehrheitlich schwach bis mäßig. Frühtemperaturen 13 bis 22 Grad, Tageshöchsttemperaturen 26 bis 34 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Asteroidentag.