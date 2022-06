Nach dem verheerenden Unwetter in Kärnten hilft das Bundesheer nun, tonnenschweres Gestein zu entfernen. Auch in Oberösterreich wurden erneut Schäden gemeldet

Es ist Tag eins nach dem verheerenden Unwetter in Kärnten. Dieses zog in der Nacht auf Mittwoch von Slowenien und Italien nach Österreich und führte im Raum Villach-Land zu massiven Überschwemmungen. Besonders betroffen waren Treffen am Ossiacher See und Arriach, wo Muren abgingen und Häuser teilweise bis zum ersten Stock verschüttet wurden. In diesen Gemeinden werden nun am Donnerstag die Aufräumarbeiten fortgesetzt. Das Ausmaß der Schäden ist enorm, das Bundesheer hilft mit schwerem Gerät, das tonnenschwere Gestein zu entfernen.

500 Feuerwehren im Einsatz

Seit Mittwoch sind im Gebiet fast 500 Feuerwehren und das Bundesheer im Einsatz. Wie der ORF Kärnten berichtet, wird am Donnerstag auch der Katastrophenhilfszug des Landes die lokalen Einsatzkräfte im Gegendtal unterstützen. Die Straßen in der Region wurden zum Teil weggerissen, sämtliche Straßen bleiben weiterhin unpassierbar. Am Donnerstag heulten in der Früh wieder dreimal alle Sirenen, um die Bevölkerung zu informieren, dass der Zivilschutzalarm vorerst aufrecht bleibt.

Noch am Mittwochabend konnte die Bundesstraße von den Geröllmassen des Pöllinger Bachs freigebaggert werden. Das ermöglicht den Einsatzfahrzeugen nun, zu den entlegenen Seitengräben im Gegendtal vorzudringen. Mehrere Tage wird es allerdings dauern, bis die Straße wieder für den Zivilverkehr geöffnet wird. Am Mittwoch wurden jedenfalls Verklausungen gelöst, ganze weggeschwemmte Container vom Wertstoffhof aus dem Bach geholt und Geröllmassen weggeschafft.

Schäden in Oberösterreich

Auch Oberösterreich blieb nicht von den Unwettern verschont: Ab Mittwochabend haben dort erneut starke Windböen und starke Regelschauer Schäden angerichtet. In Freistadt wurden mehrere Dächer teils komplett abgedeckt. Fahrgäste der Summerauerbahn mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden, nachdem eine Oberleitung beschädigt worden war und der Zug zwischen Kefermarkt und Neumarkt (Bezirk Freistadt) stehen blieb. Verletzt wurde in der Unwetternacht niemand, informierte die Landeswarnzentrale.

Diesmal war besonders die Region Freistadt von dem Unwetter betroffen. Allerdings waren es dort weniger die Wassermengen als der starke Wind, der die Feuerwehrleute forderte. Vor allem in der Stadt galt es, unzählige abgedeckte Dächer provisorisch zu schließen. Neun Feuerwehren kamen den Kameraden in Freistadt zu Hilfe, insgesamt waren dort rund 150 Kräfte im Einsatz. In den Bezirken Linz-Stadt und Land sowie Perg waren es hingegen eher überflutete Keller, die ausgepumpt werden mussten, so eine erste Bilanz des Landesfeuerwehrkommandos.(red, APA, 30.6.2022)