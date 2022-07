Egal ob im Büro-Alltag oder unterwegs – die Noise-Cancelling-Funktion ist ein gern gesehener Gast. Foto: STANDARD, aam

Bei der Masse an Kopfhörern ist es schwierig den Überblick zu behalten. Allein Huawei überschwemmt den Markt laufend mit neuen Modellen. Während zuletzt die regulären Freebuds ihr Update erhalten haben, bekommt nun die Premium-Variante mit Noise Cancelling nach zwei Jahren einen Nachfolger. Die Freebuds Pro 2, der quasi Konkurrent zu den Airpods Pro von Apple, überzeugen dabei mit guter Bedienbarkeit, schicker Optik und langer Lebenszeit.



Grundrauschen

Man kennt das – im Flugzeug oder in der U-Bahn ist ein gleichmäßiges, aber störendes Rauschen zu hören, dass vor allem den Konsum von gesprochenen Worten in Videos oder Podcasts unmöglich macht. Zu diesem Zweck wurde das sogenannte Noise Cancelling erfunden, das solches Grundrauschen gut ausblendet und nur klare Töne ans Ohr lässt. Auch bei den Freebuds Pro 2 funktioniert dieses Feature aufgrund der abdichtenden Verstopfung des Ohrs mit den beiden hakenförmigen Stöpseln sehr gut. Beim Kauen oder längeren Gesprächen kann sich die Form jedoch rächen – ähnlich wie bei den Airpods Pro sitzen die Stöpsel nicht ganz so sicher in den Ohren wie die günstigere Konkurrenz ohne Gummi-Ohrstöpsel. Im Paket sind allerdings zwei Alternativgrößen enthalten, womit man den Halt – je nach eigener Hörmuschelgröße – ein wenig verbessern kann. Witzig: in der "Huawei AI Life" gibt es unter anderem einen Punkt, bei dem ein Soundtest prüft, ob die Kopfhörer optimal sitzen oder ob man nicht besser einen anderen Ohrstöpsel verwenden soll.

Die Funktionen der Kopfhörer können auf Wunsch auch dank eines kurzen Tutorials erlernt werden. Man kann einen Anruf annehmen oder ablehnen, ein Lied weiterspringen oder die Lautstärke verändern. Unverständlich ist allerdings, dass man dafür, wie schon beim Vorgänger, noch immer an der Vorderseite nach oben oder unten wischen muss. An der Außenseite diese Funktion zu haben, wäre weit komfortabler. Bezüglich Noise Cancelling kann man unter mehreren Optionen wählen, etwa wenn die Umgebung besonders laut ist. Die Unterschiede sind allerdings marginal.

Geladen wird das 580mAh Case via USB-C, unterstützt die Schnelladefunktion und reicht für etwa 30 Stunden. Die Kopfhörer selbst reichen etwa sechs bis sieben Stunden, werden aber zumeist ohnehin zwischendurch im Case immer wieder geladen. Bei eingeschaltetem Noise Cancelling verspricht der Hersteller etwa 4,5 Stunden Durchhaltevermögen.

Drei Farben stehen dem Kunden zur Verfügung. Silver Blue, Ceramic White. Für den Test stand die Farbe Silver Frost zur Verfügung. Foto: STANDARD, aam

Klang und Apple-Kompatibilität

Der Klang, unterstützt vom "High Resolution Dual Sound System", wie es Huawei liebevoll nennt, kann sich durchaus hören lassen. Die Sounds der Kopfhörer sind tatsächlich sehr klar und können in der besagten App auf Wunsch noch mehr in Richtung Bass, Stimmen oder Höhenverstärkung verschoben werden.

Auch Telefonate klingen klar und deutlich, weder blechern noch rauschend. Bis zu zehn Meter kann man sich mit den Kopfhörern vom Telefon entfernen, bevor die Verbindung abreißt. Praktisch, wenn man schnell etwas erledigen muss und beispielsweise das Zimmer verlässt ohne das Smartphone eingesteckt zu haben.

Ein großer Sprung nach vorne ist, dass es die für einige Features nötige App AI Life mittlerweile auch für iOS gibt. Somit können auch iPhone-Besitzer an den Einstellungen herumspielen und alle Features der Kopfhörer nutzen. Auch das Verbinden mit Windows-Laptops oder Macbooks klappte im Test reibungslos. Auch nicht unwichtig ist die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig mit den Kopfhörern verbinden zu können. Das heißt am Laptop ein Video schauen und dann übergangslos einen Anruf am Smartphone anzunehmen, ist möglich.

Die Huawei FreeBuds Pro 2 bieten eine nahtlose Verbindung mit zwei Geräten für eine automatische Gesprächsumschaltung. Die duale Verbindungsfunktion funktioniert nicht nur mit Huawei-Geräten, sondern auch beispielsweise mit Windows- oder iOS-Geräten. Foto: STANDARD, aam

Vergleich zur (internen) Konkurrenz

Im Vergleich zum Vorgänger hat sich gar nicht so viel getan, wie man hoffen könnte. Die Cases sehen nahezu identisch aus und wiegen auch in etwa gleich viel. In Sachen Kopfhörer vertragen beide ein wenig Schweiß, verfügen über Stereo-Lautsprecher und haben dank IP54 auch einen Schutz gegen Wasser verbaut. Die Frequenz-Bandbreite hat sich immerhin nach unten (von 20 auf 14Hz) als auch nach oben (40.000 statt 20.000Hz) erweitert, was audiophile Menschen sicher zu schätzen wissen. Die Anzahl der Mikrofone hat sich nicht verändert, auch Noise Cancelling war bereits im Vorgänger verbaut. Die Batterie hält nach Herstellerangaben im neuen Modell sogar um eine halbe Stunde kürzer, also 6,5 Stunden bei den Pro 2. Der Akku ist mit 580mAh gleich geblieben. Auch Wireless-Charging war in der ersten Version bereits verbaut, genau wie Bluetooth 5.2. Ein nicht unwesentlicher Punkt: den Vorgänger bekommt man bereits für knapp unter 100 Euro.

Im direkten Vergleich mit den Airpods Pro fällt vor allem die Möglichkeit auf, die Freebuds Pro 2 auch mit Android-Geräten sinnvoll nutzen zu können. Komfort-Features, wie das Stoppen der Musik, wenn man einen Kopfhörer aus dem Ohr nimmt, haben beide. Das Feature, die Lautstärke direkt am Kopfhörer verstellen zu können, bleibt weiterhin den Huawei-Kopfhörern vorbehalten. In Sachen Akku, Verarbeitung und Komfort schenken sich die beiden Konkurrenten kaum etwas und spielen in der selben Liga.

Obwohl der grundsätzliche Formfaktor den Apple Airpods Pro (rechts im Bild) ähnelt, hat man mittlerweile bei Huawei allerdings einen eigenen Stil gefunden. Foto: STANDARD, aam

Fazit

Für rund 200 Euro bekommt man mit den Freebuds Pro 2 gute Noice-Cancelling-Kopfhörer mit ordentlichem Klang und guter Funktionalität. In Zeiten wie diesen ist das allerdings gar nicht so wenig Geld, weshalb man für den Fall, dass man die Vorgänger oder ähnliche Kopfhörer bereits besitzt, nicht zugreifen muss. Wer oft fliegt oder längere Fahrten im Zug oder in der U-Bahn mit Podcasts oder Videos verbringen will, der profitiert allerdings in jedem Fall von der Noise Cancelling Technik und dem schicken Design, sodern noch keine anderen Kopfhörer dieser Art vorhanden sind. Speziell die Farbe Silver Blue sieht bei den Freebuds Pro 2 in Natura äußerst ansprechend aus. (Alexander Amon, 3.7.2022)