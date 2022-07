Vor der Sonne schützen!

In der prallen Sonne sollte man im Sommer nicht unbedingt Sport treiben oder spielen. Denn dann kann der Körper schnell überhitzen. Übelkeit, Kopfweh und Schwindel können die Folge sein. In so einem Fall solltest du rasch in den Schatten und Wasser trinken. Mit einer Kappe oder einem Sonnenhut kannst du dich vor einem Sonnenstich schützen. Vergiss auch nicht auf Sonnencreme und Sonnenbrille. Übrigens: Hitze tut auch dem Handy nicht gut. Lass es nicht in der prallen Sonne liegen. Fühlt es sich heiß an, leg es an einen kühleren Ort, aber nicht in den Kühlschrank! Denn dadurch kann es kaputt werden.