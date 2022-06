12.506 positive Corona-Tests kamen am Donnerstag hinzu. Foto: APA/HANS PUNZ

Am Donnerstag (Stand: 09:30 Uhr) wurden in Österreich 12.506 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit gab es seit Pandemiebeginn 4.428.459 Corona-Fälle. Österreichweit sind bisher 18.787 Personen am oder mit dem Corona-Virus verstorben, davon acht seit der mittwöchigen Meldung. Derzeit befinden sich 854 Covid-Patienten in krankenhäuslicher Behandlung, davon 41 auf Intensivstationen. Seit Pandemiebeginn gelten 4.308.472 Personen als wieder genesen. (red, 30.6.2022)

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 379

Kärnten: 526

Niederösterreich: 2.358

Oberösterreich: 1.456

Salzburg: 611

Steiermark: 1.069

Tirol: 623

Vorarlberg: 377

Wien: 5.107