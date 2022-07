Jörg Mühle, "Als Papas Haare Ferien machten". € 10,95 / 72 Seiten. Moritz Verlag, Frankfurt am Main 2022. Ab 7 Jahren und zum Vorlesen. Foto: Moritz

Mach dich bereit: Haare fahren ab sofort auch auf Urlaub! Zumindest in diesem wunderbar schrägen und reich bebilderten Erstlesebuch. Ein Kind erzählt die haarsträubende Geschichte, die seinem Vater passiert ist. Dessen Frisur macht sich nämlich einfach aus dem Staub. Was für ein Schock! Wild entschlossen nimmt der arme Glatzkopf die Verfolgungsjagd auf, die ihn vom eigenen Badezimmer über Stock und Stein bis in die Stadt führt. Wo haben sie sich bloß versteckt? In einem Restaurant treiben sie "als Haare in der Suppe" gehörig Unfug, bevor der Koch sie verjagt. Und weg waren sie wieder. Als die Haare schließlich übers Meer entwischen und Postkarten aus Haargentinien und Nordhaarmerika schicken, ist der Vater total verzweifelt. Eine turbulente, herrlich komische Geschichte mit Sprach- und Wortwitz – haargenau bis zum allerletzten Satz. Einfach köstlich!