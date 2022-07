Wie viel Nacktheit ist bei Kindern eigentlich in Ordnung? Wo fängt der Schutz der Kinder an, und wann sollte ihre Freiheit Vorrang haben– vor allem die der Mädchen?

Sommer, Sonne, Badewetter. Bei der Hitze der vergangenen Tage will man eigentlich so wenig Stoff wie möglich am Körper spüren. Was liegt da näher, als an den nächsten Badeteich, zum See oder ins Freibad zu fahren? Man sucht sich ein schattiges Plätzchen, breitet die Decke aus und lässt sein Kind auch mal nackig herumdüsen.

Nackt planschen – gibt es was Schöneres? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/StockPlanets

Für Kinder ist Nacktheit wichtig, um ein gutes Körpergefühl zu entwickeln. Wenn der Popsch vom Planschen nass ist und dann in der Sandkiste oder am Strand paniert wird, ist das eine Erfahrung, die der kindliche Körper erst einmal machen muss, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Werden Kinder immer aufgefordert, sich Badekleidung anzuziehen, wird ihnen womöglich unterschwellig vermittelt, dass ihr nackter Körper nicht in Ordnung ist.

Vielfach gibt es auch Badeordnungen, die das Nacktsein von Kindern bereits untersagen, zum Teil aus Hygienegründen und vermehrt auch zum Schutz der Kinder. Ein Handy hat mittlerweile jeder Badegast dabei, und man weiß nie, ob am Smartphone nur Nachrichten gelesen oder Fotos gemacht und ins Internet gestellt werden. Dass das Foto des eigenen Kindes womöglich im Internet landet oder gar auf Pädophilenseiten veröffentlicht wird, das will natürlich keiner – und gleichzeitig stellt sich die Frage, wie Bikinis für Zweijährige davor schützen wollen. Werden nicht genau mit diesem Kleidungsstück die Kleinen bereits sexualisiert, und wird ihnen damit von klein auf eingeredet, es liegt in ihrer Verantwortung, wenn ihnen etwas passiert? Damit ist man als Eltern zum Teil im Zwiespalt: Wo beginnt der Schutz meines Kindes, wo endet die Freiheit? Und um ehrlich zu sein, manchmal ist es einfacher, dem Kind die Freiheiten einzuschränken, als zu versuchen, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten.

Wie viel Nacktheit ist in Ordnung?

Wo darf Ihr Kind nackt herumlaufen? Wo schauen Sie darauf, dass Ihr Kind Badekleidung trägt? Sind Bikinis für die Kleinsten für Sie eine angemessene Badekleidung? Ist es für Sie ein Unterschied, ob Ihr Sohn oder Ihre Tochter nackt im Freibad herumläuft? (wohl, 14.7.2022)