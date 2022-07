Militär bei einer Tankstelle, an der kein Benzin verfügbar ist. Foto: AFP

Sri Lanka: Wenig Devisen, kaum Importe und teurer Strom

Der zurzeit größte finanzielle Krisenfall ist Sri Lanka, das frühere Ceylon. Die südlich von Indien gelegene Inselnation verzeichnete im Jahr 2020 eine enorme Verschuldung von 424 Prozent der Exporteinnahmen, Tendenz stark steigend. Das Land habe sich lange dagegen gestemmt, dass die Landeswährung Rupie abgewertet wird, und dafür fast alle Devisenreserven des Staats aufgebraucht, berichtet Wifo-Ökonom Thomas Url. Genutzt habe es nichts, die Rupie wertete trotzdem ab, und jetzt fehlen dem Land die Devisen, um wichtige Güter zu importieren.

Besonders bei Treibstoffen sitzt Sri Lanka de facto fast auf dem Trockenen, deshalb hat die Regierung den Verkauf an Privatpersonen für zwei Wochen verboten. Treibstoff gebe es bis zum 10. Juli nur für unbedingt notwendige Dienste etwa von Fahrzeugen im Gesundheitsbereich, am Hafen und am Flughafen oder für die Essensverteilung, verkündete unlängst Transportminister Bandula Gunawardana. Gleichzeitig blieben in der Zeit auch Behördenbüros und etliche Schulen, zu denen Schüler Transport brauchen, geschlossen. Auch Elektrizität ist derzeit Mangelware. Schon vor Monaten verhängte die Regierung eine vierstündige Stromsperre pro Tag. Der nationale Stromanbieter will die Preise nun um 800 Prozent erhöhen, was sich viele Abnehmer schlichtweg nicht leisten können.

Der Inselstaat erlebt derzeit die schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Dem stark verschuldeten Land fehlt das Geld, um wichtige Güter wie Treibstoff oder Medikamente zu importieren. Vor Tankstellen gibt es regelmäßig lange Schlangen. Das Land bittet unter anderem den Internationalen Währungsfonds sowie mehrere Länder um Hilfe.

Argentinische Lkw-Fahrer blockieren eine Straße und protestieren damit gegen hohe Spritpreise. Foto: Reuters

Argentinien: Hin und her macht Taschen leer

In Südamerika steckt Argentinien tief in einer Krise, wieder einmal. Die Inflation ist bereits auf 60 Prozent geklettert, die Notenbank versucht mit einem Leitzins von 52 Prozent gegenzusteuern. Dieser ist aber offenbar immer noch zu tief, die Investmentbank JPMorgan rechnet mit einem weiteren Anstieg der Teuerung auf 75 Prozent bis Jahresende. Experten befürchten, dass Argentinien die finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem IWF nicht erfüllen kann und das Land in die nächste Schuldenkrise schlittert. Dann droht die neunte Staatspleite in der Geschichte Argentiniens.

Wieso taumelt das Land von einer Krise in die nächste, obwohl es derzeit eigentlich von höheren Einnahmen durch Weizenexporte profitieren sollte? Wifo-Ökonom Thomas Url führt das auf politisches Missmanagement durch permanente Regierungswechsel zurück. Unter konservativer Führung seien harte Sparpakete durchgesetzt worden. Bevor das Land mit 45 Millionen Einwohnern die Früchte dessen habe ernten können, seien linke Politiker an die Macht gekommen, die die Sparmaßnahmen zurücknahmen. "An diesem Hü und Hott ist das Land zugrunde gegangen", sagt Url. Derzeit ist ein Mitte-links-Bündnis unter Präsident Alberto Ángel Fernández gefordert, den Schuldenberg abzutragen.

In den vergangenen 100 Jahren erlebte Argentinien, damals eines der Länder mit dem weltweit höchsten Pro-Kopf-Einkommen, einen wirtschaftlichen Abstieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg leitete diesen Präsident Juan Domingo Perón ein, unter ihm lebte das Land über seine Verhältnisse. Dazu kamen die Kosten des aberwitzigen Falklandkriegs unter der damaligen Militärdiktatur, den Argentinien 1982 gegen Großbritannien verloren hat. (aha)