Werke von banksy erregen stets Aufmerksamkeit – und oft auch die Gemüter. Foto: REUTERS/Dylan Martinez

London – Der mysteriöse britische Streetart-Künstler Banksy soll mit einer Ehrenprofessur ausgezeichnet werden. Das berichtete die BBC am Donnerstag unter Berufung auf die britische University for the Creative Arts (UCA), die mehrere Standorte in den englischen Grafschaften Kent und Surrey unterhält. Die Verleihung soll demnach am 6. Juli in der Londoner Royal Festival Hall mit einer Zeremonie begangen werden.

Banksy, dessen Identität unbekannt ist, soll dem Bericht zufolge durch einen leeren Stuhl repräsentiert werden. Geehrt werden solle der Künstler für seine "Bemühungen um die Menschenrechte" und "den Einfluss, den er auf die globale Kunstszene hatte", sagte der UCA-Professor Terry Perk dem BBC-Radio am Donnerstag. Banksy sei ein Künstler, der in der Künstlerelite noch immer als Außenseiter gelte. Er fügte hinzu: "Er hat aber sicherlich die Kunstwelt und die Vorstellungskraft der Öffentlichkeit beeinflusst und wir wollen dem an unserer Universität Rechnung tragen".

Banksy sei über seine Vertreter kontaktiert worden und habe seine Zustimmung erkennen lassen, sagte Perk der BBC. Auf Banksys Instagram-Account war zu der geplanten Ehrung nichts zu lesen. (APA, 30.6.2022)