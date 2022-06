Salzburgs Sportpublikum kam günstig in den Genuss einen NBA-Star bei der Arbeit zu sehen. In der EM-Quali wurde die nächste Runde erreicht

In dieser Galerie: 2 Bilder Jakob Pöltl gelang nicht alles, aber es reichte locker für 14 Punkte und elf Rebounds. Foto: APA/EXPA/JFK Es war eine gute Stimmung in Salzburg. Foto: APA/EXPA/JFK

Ein Sportevent in Salzburg und es geht nicht um die Red Bull-Kicker? "Des zaht ma guad!" Es geht auch nicht um einen Skifahrer. Oder eine Opernsängerin. Und nein, auch nicht um irgendeinen Volksmusiker. NBA-Star Jakob Pöltl, kein Mozart aber doch ein Stern am österreichischen Sporthimmel, begab sich erstmals in die Alpen für ein Länderspiel, kehrte nach vier Jahren ins Nationalteam zurück und führte Österreich in der Vorqualifikation (Gruppe A) zur Europameisterschaft 2025 zu einem 92:66 (51:35)-Sieg gegen Irland. Pöltl war mit 14 Punkten bester heimischer Werfer und pflückte elf Rebounds. Renato Poljak und Debütant Timo Lanmüller steuerten je 13 Zähler bei.

Bis zu 2200 Zuschauer finden in der Dreifachturnhalle in der Alpenstraße in Salzburg-Süd Platz, ausverkauft war die Partie aber nicht Obwohl die teuersten Tickets nur 19 Euro kosteten, das Sitzplatz-Kombiangebot für das Match gegen Irland und am Sonntag gegen Zypern gab es sogar um 16 Euro. So günstig kann man Pöltl nur in Austria schauen. Für das Geld kann man in einer NBA-Arena nicht einmal in der Parkgarage stehen.

Iren nicht bloßhappert

Pöltls erste Aktion war gleich mal ein Block, seine Präsenz unter dem Korb ließ die Iren spätestens im zweiten Viertel verzweifeln. Am 2,13 großen Wiener gibt es einfach kein Vorbeikommen. Umgemünzt auf den Fußball wäre das ungefähr so, wie wenn sich im ÖFB-Team drei Xaver Schlagers in der Mitte auftürmen würden, oder zwei Konrad Laimers. Selbst wenn offensiv, wie auch im Fall Pöltls, nicht so rasend viel gelingt, hinten ist zu.

Das erste Viertel war noch ein gefühlter Sieg für Irland (23:22 für Österreich), dann erhöhte das Team von Raoul Korner den Druck. Irland hatte viele Jahre gar kein Nationalteam. O'Sullivan, Fitzpatrick, Quigley, das sind keine klingenden Basketballnamen, aber die Iren sind nicht bloßhappert. Sehr unkonventionell, schnelle Würfe, hohe Aggressivität, so ärgert man jeden Gegner. So wie damals in der Schule, als den Lockenköpfen die Papierln in die Haare geworfen wurden.

Einen Schönheitspreis hat Österreich nicht gewonnen, aber ja, es ist ein sehr junges Team, mit einem NBA-Spieler, der mit seiner Herangehensweise Partien nicht mit 40 Punkten im Alleingang entscheidet. Pöltl: "Es war eine dreckige Partie, der Ball war rutschig, aber wir haben Vollgas gegeben. Ich bin stolz auf das Team, es ist viel Potenzial da."

Österreich hat mit dem Sieg nicht nur das Ticket für die zweite Runde der Vorqualifikation (ab 22. August) gelöst. Weil Zypern im Parallelspiel die Schweiz mit 71:63 (43:40) besiegte, sind Thomas Klepeisz und Kollegen nun auch wieder Tabellenführer in der Gruppe A. Die Zyprer sind am Sonntag (18.00 Uhr, live ORF Sport +) zum Abschluss in Salzburg zu Gast.

Neben den drei Gruppensiegern erreichen auch die zwei besten Zweitplatzierten die zweite Phase der EM-Vorqualifikation. Zypern steigt als einer der Ausrichter der Endrunde 2025 ebenfalls auf. (Florian Vetter, 30.6.2022)