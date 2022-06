In dieser Galerie: 3 Bilder Rafael Nadal bleibt nach etwas Mühe im Rennen. Foto: REUTERS/Paul Childs Dennis Novak steht ganz knapp vor dem Aus. Foto: EPA/KIERAN GALVIN Die Britin Katie Boulter setzte sich überraschend gegen die Tschechin Karolina Pliskova durch. Foto: IMAGO/Mark Greenwood/IPS/Shutterstock

London – Rafael Nadal hat erneut einen Satz abgegeben, letztlich aber souverän die dritte Runde in Wimbledon erreicht. Der Grand-Slam-Rekordsieger aus Spanien gewann gegen den Litauer Ricardas Berankis 6:4, 6:4, 4:6, 6:3 und trifft nun auf Lorenzo Sonego aus Italien. Für Nadal war es der 16. Erfolg bei einem der vier größten Tennisturniere in Folge.

Der 36-Jährige, der schon in der ersten Runde über vier Sätze gehen musste, bleibt im Rennen um den Kalender-Grand-Slam, den Triumph bei den vier größten Tennisturnieren in einer Saison. Die Australian und French Open hat Nadal trotz seiner chronischen Fußprobleme bereits gewonnen. In Wimbledon hatte er zuletzt 2010 triumphiert.

Das Zweitrunden-Spiel von Dennis Novak gegen den Australier Jason Kubler ist nach einem Regenschauer unterbrochen worden. Kubler führte zum Zeitpunkt der Unterbrechung mit 6:3,6:4,5:4 und hätte gerade begonnen, auf den Matchgewinn zu servieren. Wegen nassen Rasens wurde die Fortsetzung der Partie auf Freitag vertagt.

Der unberechenbare Nick Kyrgios präsentierte sich derweilen in ausgezeichneter Verfassung. Nachdem er in der ersten Runde mehr mit aus seiner Sicht respektlosen Fans und den Linienrichtern beschäftigt war, lieferte er gegen den als Nummer 26 gesetzten Serben Filip Krajinovic mit 6:2,6:3,6:1 eine Machtdemonstration ab. In nur 86 Minuten schlug Kyrgios 24 Asse und beging nur zehn unerzwungene Fehler. Nächster Gegner von Kyrgios ist Stefanos Tsitsipas. Der als Nummer vier gesetzte Grieche setzte sich 6:2,6:3,7:5 gegen den Australier Jordan Thompson durch.

Der als Nummer 17 gesetzte Spanier Roberto Bautista Agut musste vor seinem Zweitrunden-Match gegen Daniel Galan aus Kolumbien zurückziehen. Er sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, twitterte der 34-jährige Bautista Agut. "Glücklicherweise sind die Symptome nicht sehr schwerwiegend, aber ich denke, es ist die beste Entscheidung."

Zuvor waren bereits die früheren Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini aus Italien und der Kroate Marin Cilic positiv getestet worden und konnten damit nicht in der ersten Runde antreten. Beim Rasen-Klassiker gibt es keine Corona-Einschränkungen und beispielsweise keine Pflicht zum Tragen einer Maske oder zu Selbsttests.

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat ihre imposante Siegesserie ausgebaut und die nächste historische Marke erreicht. Die Polin bezwang am Donnerstag mit unerwarteter Mühe Lesley Pattinama Kerkhove aus den Niederlanden 6:4,4:6,6:3 und zog mit ihrem 37. Erfolg in Folge in die dritte Runde ein. So viele Siege in Serie auf der WTA-Tour hatte zuletzt die Schweizerin Martina Hingis im Jahr 1997 gefeiert. Den Rekord hat Martina Navratilova mit 74 Erfolgen inne.

Topfavoritin Swiatek trifft in der Runde der besten 32 nun auf Alizé Cornet aus Frankreich. Zuvor schied die Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova völlig überraschend bereits in der zweiten Runde aus. Die an Nummer sechs gesetzte Tschechin unterlag der Britin Katie Boulter mit 6:3,6:7(4),4:6. (sid, APA, red, 30.6.2022)