In den anderen Bundesländern ist es in einer Woche so weit. Der Öamtc rechnet mit einem "Blitzstart" in die Ferien und warnt vor Staus

Im Osten Österreichs dürfen die Kinder schon diese Woche in den Urlaub starten. Alle anderen Bundesländer sind nächste Woche an der Reihe. Foto: APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttner

Wien – Rund 490.000 Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten heute, Freitag, nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die rund 650.000 Schüler in den anderen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist im Osten wieder am 5., im Westen am 12. September. Knapp 40.000 Schülerinnen und Schüler besuchen die Sommerschule in den letzten beiden Schulwochen und ziehen damit den Schulstart quasi vor.

Österreich mit Ferienbeginn nicht alleine

Der Öamtc rechnet angesichts der durch die Coronapandemie großen Reiselust diesmal mit einem "Blitzstart" in die Ferien und erwartet von Anfang umfangreiche Staus. Neben Ostösterreich geht am Freitag auch das Schuljahr in Tschechien, der Slowakei und zwei deutschen Bundesländern zu Ende. (APA, 1.7.2022)