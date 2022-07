Die Premiere im Vorjahr kam bei der Community gut an. Diesmal haben die Veranstalter das Programm auf zwei Tage erweitert. Foto: Messe Salzburg

Im Messezentrum Salzburg findet am kommenden Wochenende zum zweiten Mal das Gaming- und eSports-Festival "Level Up" statt. Nach dem coronabedingten Kleinformat im Vorjahr erwartet nun die Gamer und eSportler Programm auf mehr als 20.000 Quadratmetern. Auf ihre Kosten sollen laut Veranstalter auch Retro-Liebhaber, Virtual Reality-Fans, Cosplayer und analoge Karten- und Tabletop-Spieler kommen. Der Eintritt ist für Kinder unter zwölf in Begleitung eines Erwachsenen frei.

Gaming und E-Sport

Das Festival ist in vier große Bereiche eingeteilt. Während es in der GamingZone ein "breites Angebot für alle Fans von Gaming und eSports" gibt, wartet die Mainstage etwa mit Finalspielen der On- und Offline-Turniere oder DJ Sessions auf. Level Up Lan lädt zum gemeinsamen Multiplayer-Spielen ein. Und schließlich können in der FSK16+ Area Shooter und Fighting Games gespielt und geschaut werden.

Red Bull Solo Q sucht auf dem Festival Österreichs besten League-of-Legends-Spieler. Dabei treten die Spieler nicht im klassischen Fünf-gegen-Fünf-Format an, sondern im Eins gegen Eins. Der beste heimische Solo-Laner darf dann Österreich auf der internationalen Bühne vertreten und um die Teilnahme an den World Finals spielen.

Bei der Level-Up-Challenge gilt es im Real Life Fragen zu beantworten und Herausforderung zu bewältigen. Bei 13 von 15 gesammelten Stempeln gibt es die Chance auf Preise. Insgesamt haben sich mehr als 60 Aussteller angekündigt. Das Messezentrum Salzburg erwartet an den beiden Veranstaltungstagen insgesamt 5.000 Besucher. (APA, 1.7.2022)