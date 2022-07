19.40 DOKUREIHE

Zu Tisch: Vojvodina, Serbien Heilkräuter gelten als wichtiger Bestandteil einer modernen, gesundheitsbewussten Küche. Die fruchtbaren Böden der Provinz Vojvodina im Norden Serbiens bieten ideale Bedingungen für Wildpflanzen und Gemüse.

Bis 20.15, Arte

20.15 KULTFILM

Blues Brothers (USA 1980, John Landis) Die Band! Für einen Sketch bei Saturday Night Live trommelten die beiden Comedians John Belushi und Dan Aykroyd Begleiter zusammen, die schon Soul-Größen wie Otis Redding oder Wilson Pickett zu Diensten waren. Regisseur John Landis strickte um das Duo und seine Gefährten schließlich eine wahnwitzige Musikkomödie, die sich längst ins popkulturelle Gedächtnis eingefressen hat. Bis 23.20, Tele 5

20.15 KONZERT

Wiener Prater Picknick – ein musikalischer Ferien-Auftakt mit den Wiener Symphonikern Der ORF_und die Wiener Symphoniker unter Dirk Kaftan mit einem neuen Open-Air-Spektakel. Bis 22.00, ORF 2

20.15 KOMÖDIE

Für immer Eltern (D 2021, Florian Schwarz) Nachdem die Kinder ausgezogen sind, sieht es für die Eltern so aus, als könnten sie eine neue Freiheit genießen. Dann wird allerdings Sohn Niklas aus seiner WG geschmissen und sucht erneut Zuflucht im elterlichen Heim. Komödie von Tatort-Regisseur Florian Schwarz mit Anja Schneider und Devid Striesow. Bis 21.45, Arte

Macht sich Sorgen, dass sie ihren Sohn verliert: Anja Wagner (Anja Schneider) in "Für immer Eltern", Arte, 20.15 Uhr. Foto: ZDF/Arte/Jürgen Olczyk

21.45 DRAMA

Die Stille nach dem Schuss (D 2000, Volker Schlöndorff) Rita (Bibiane Beglau) wird mit ihrer gewalttätigen Vergangenheit konfrontiert. In seinem atmosphärisch dichten Film erzählt Volker Schlöndorff von RAF-Aussteigern, die in der DDR Zuflucht fanden und noch vor der deutschen Wiedervereinigung 1990 enttarnt wurden. Bis 23.20, One

22.30 ACTION

Face/Off – Im Körper des Feindes (USA 1997, John Woo) Wenn der Böse und der Gute die Rollen tauschen: rauschhaft inszeniertes Action-Kino von John Woo, mit John Travolta und Nicolas Cage ideal besetzt.

Bis 1.15, RTL 2

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Hannibals Elefanten – Ihre Route über die Alpen Die an der Alpenüberquerung des karthagischen Feldherrn Hannibal beteiligten Tiere sollen helfen, das Rätsel der Route zu lösen: Mikrobiologen und Geomorphologen haben Bodenproben analysiert und gewinnen aus Pferdemist und anderen organischen Materialien Hinweise auf den Weg der Armee. Bis 23.50, ORF 2

23.00 GESELLSCHAFTSDRAMA

Gosford Park (USA/GB/D/I 2001, Robert Altman) Ein Landsitz im England des Jahres 1932 ist der Schauplatz von Robert Altmans vielstimmigem Mosaik, in dem auch ein Mord nichts den zur Schau getragenen Fassaden anhaben kann. Exquisit besetzt mit unter anderem Maggie Smith, Kristin Scott Thomas, Clive Owen, Helen Mirren und Emily Watson. Bis 1.30, One