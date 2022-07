Laut Vertretern der Demokratiebewegung starben alleine sechs Menschen durch Schüsse in Kopf, Brust oder Rücken. Foto: APA/AFP

Khartum – Bei Protesten für mehr Demokratie im Sudan sind am Donnerstag nach Angaben von Sanitätern acht Menschen getötet worden. Mindestens sechs von ihnen seien durch Schüsse in Kopf, Brust oder Rücken gestorben, erklärte ein der Demokratiebewegung nahestehender Zusammenschluss von Ärzten. Laut Augenzeugen setzten Sicherheitskräfte Wasserwerfer und Tränengas ein, um Demonstranten am Vordringen auf den Präsidentenpalast in Khartum zu hindern.

Zehntausende Demonstranten

Anlass der Kundgebungen war der dritte Jahrestag der Massenproteste, die zum Sturz des jahrzehntelangen Herrschers Omar al-Bashir geführt hatten. Das Militär und zivile Gruppen einigten sich damals auf eine Übergangsregierung. Im Oktober 2021 kam es jedoch zu einem Putsch, in dessen Zuge das Militär unter der Führung von General Abdel Fattah al-Burhan die Macht vollständig übernahm. Seitdem wird bei Protesten immer wieder Rückzug des Militärs aus der Politik gefordert.

In der Hauptstadt Khartum und den beiden durch den Nil getrennten Zwillingsstädten Omdurman und Bahri sei die Zahl der Demonstranten am Donnerstag mindestens in die Zehntausende gegangen, berichteten Augenzeugen weiter. Sicherheitskräfte sperrten in Khartum wichtige Brücken und Straßen ab. Auch der Zugang zum Internet wurde blockiert, wie Reporter der Nachrichtenagentur Reuters vor Ort meldeten. Demonstranten wiederum errichteten demnach auf einigen Durchfahrtsstraßen Barrikaden aus Steinen und brennenden Reifen. Am Mittwoch hatten Sicherheitskräfte nach Angaben von Sanitätern, die der Demokratiebewegung nahestehen, bei Protesten in Bahri ein Kind erschossen.

Keine Stellungnahme von Behörden

Von den sudanesischen Behörden gab es vorerst keine Stellungnahme. Sie hatten zuvor erklärt, friedliche Kundgebungen seien erlaubt. Die UN hatten erst diese Woche betont, dass Gewalt gegen Demonstranten inakzeptabel sei. Vermittlungsbemühungen der UN in dem nordostafrikanischen Land brachten bisher kaum Ergebnisse. Nach dem Putsch im Oktober wurden finanzielle Hilfen, die mit der Übergangsregierung vereinbart worden waren, ausgesetzt. Die Wirtschaftskrise im Sudan hat sich seitdem weiter verschärft. (APA, 1.7.2022)