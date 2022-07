Donnerstagabend wehten die Internetfahnen bei Magenta nur auf Halbmast. Foto: imago images/wolterfoto

Zwischen 21 und 23 Uhr kam es Donnerstagabend zu zahlreichen Ausfällen beim Netzbetreiber Magenta. Betroffen waren sowohl Festnetz als auch TV beziehungsweise Internet. In einer ersten Stellungnahme begründete das Unternehmen die Panne mit einem Stromausfall.

Kein lokales Problem

Freitagfrüh vermeldete Magenta, dass der Stromausfall eines Internetknotenpunktes zur Gänze behoben sei. Im Gegensatz zu dem Statement, das von Ausfällen in Teilen Wiens spricht, kommentieren Nutzer, dass auch andere Bundesländer von dem Ausfall betroffen gewesen seien. In Salzburg sei der Ausfall ebenfalls in den späten Abendstunden bemerkbar gewesen. Mehrere Stunden konnten so Nutzer weder Kabel-TV empfangen noch ihr Internet nutzen.

Zu Ausfällen scheint es auch außerhalb von Wien gekommen zu sein. Foto: allesstörung

Wie auf der Website allesstörungen.at zu sehen ist, scheinen die gröbsten Probleme tatsächlich gegen Mitternacht behoben worden zu sein. Freitagfrüh kam es zwar zu einem kurzen Anstieg, ein erneuter Ausschlag nach oben ist derzeit aktuell nicht zu beobachten. (red, 1.7.2022)