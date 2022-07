Die E1-Straßenbahnen sind in die Jahre gekommen – und treten am Freitag ihre letzte Fahrt durch Wien an. Welche Öffis, die es heute nicht mehr gibt, haben Sie noch miterlebt?

Am 1. Juli 2022 endet für die Wiener Linien und ihre Fahrgäste eine Ära: Die Straßenbahn des Typus E1 dreht ihre letzte Runde. Auf der Linie 30, die zwischen Stammersdorf und Floridsdorf fährt, verkehren künftig wie auch überall sonst in Wien nur noch Niederflurstraßenbahnen. Die Vorteile der neueren, energieeffizienteren Modelle liegen auf der Hand: Stufen am Einstieg sind nicht mehr zu überwinden, sie sind durch die ebenerdige Bauweise rollstuhl- und kinderwagengerecht, verfügen über ausgefeiltere Technik und sind im Innenraum durchwegs klimatisiert.

Charakteristika des Bim-Modells E1

Das Hochflurstraßenbahnmodell E1 mit seinen runden Nummernschildern am Dach und den festen Trittbrettern statt der ausfahrbaren, das den Namen "Bim" insofern noch verdient, als dass es tatsächlich ein charakteristisches Bimmeln ertönen lassen konnte, gehört damit der Vergangenheit an. Doch nicht nur Nostalgikerinnen und Nostalgiker sehen ungern eine Tramway verschwinden, die so lange das Wiener Stadtbild prägte und einen festen Platz in ihren Erinnerungen hat.

Bald nicht mehr zu sehen: letzter Einsatz der Straßenbahngarnitur E1 auf der Linie 30. Foto: Robert Newald

Ein Blick zurück auf "gute alte Öffi-Zeiten"

Seit der ersten öffentlichen Straßenbahn, die noch von Pferden gezogen wurde und ab 1865 auf den Straßen der Stadt zwischen Schottentor und Hernals verkehrte, hat sich schließlich in Sachen Wiener Öffis einiges getan – und so manches verändert.

Von allzu vielen der gewohnten Verkehrsmittel musste man im Laufe der Jahre bereits Abschied nehmen – seien es die Ringstraßenbahnen 1 und 2, die früher jeweils in entgegengesetzter Richtung auf der Wiener Prachtstraße unterwegs waren, die alten zweistöckigen Doppeldeckerbusse, die auf der Linie 13A im Einsatz waren, oder die U-Bahn-Garnituren, die seit den Anfängen als "Silberpfeil" auch schon mehr als ein Make-over erhalten haben. Da kommen bei so manchem Menschen schöne Erinnerungen an "gute alte Zeiten" und an Kindheit und Jugend in Wien hoch, wie bei User "For Karl!":

An welche Wiener Öffis erinnern Sie sich gerne zurück?

Gab es früher Modelle bei Wiens Bus, Bim und U-Bahn, an die Sie mit einer gewissen Nostalgie zurückdenken? Mit welchen Öffis sind Sie in Wien groß geworden und regelmäßig gefahren? Oder weinen Sie so mancher ausrangierten Garnitur keine Träne nach? Erzählen Sie im Forum! (dahe, 1.7.2022)