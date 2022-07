Prioritäten wie Energiesicherheit gewinnen deutlich an Brisanz. Ex-Außenminister Karl Schwarzenberg plädiert für Courage gegenüber Russland

Eine EU-Flagge neben dem Böhmischen Löwen aus Metall: Im Prager Stadtzentrum wurde die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft am Donnerstagabend mit einem Umzug gefeiert. Foto: Gerald Schubert

Prag ist zum zweiten Mal neben Brüssel inoffizielle "Hauptstadt" der Europäischen Union. Am Freitag hat Tschechien von Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft übernommen, für die nächsten sechs Monate ist das Land federführend für die gemeinsamen Themensetzungen und die Koordination unter den Mitgliedsstaaten verantwortlich.

Bereits am Donnerstag war EU-Ratspräsident Charles Michel zur symbolischen Staffelübergabe nach Prag gereist. Am Abend wurde mit einem Umzug im Prager Stadtzentrum gefeiert. Am Freitagmittag kamen dann im ostböhmischen Litomyšl Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Kommission, darunter deren Präsidentin Ursula von der Leyen, mit der tschechischen Regierung zusammen. Das Treffen gilt als eigentlicher Auftakt der Ratspräsidentschaft.

Nichtmitglieder im Fokus

Tschechiens Premier Petr Fiala kündigte nach dem Treffen mit Michel für 6. und 7. Oktober einen informellen Gipfel in der tschechischen Hauptstadt an. Dabei soll es vor allem um die Zusammenarbeit mit Nicht-EU-Ländern gehen. Das Thema steht derzeit besonders im Fokus, nachdem vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beim letzten Brüsseler Gipfel – noch unter französischem Vorsitz – die Ukraine und die Republik Moldau den Status von EU-Beitrittskandidaten erhalten haben.

Der Krieg prägt auch die Prioritäten, die die tschechische Ratspräsidentschaft unter dem Motto "Europa als Aufgabe" sich selbst gesetzt hat: Die Bewältigung der aktuellen Flüchtlingskrise gehört ebenso dazu wie die Planung der gemeinsamen Unterstützung beim künftigen Wiederaufbau der Ukraine. Politische und militärische Unterstützung Kiews sei "im vitalen Interesse der EU, um die Sicherheit in Europa zu gewährleisten", heißt es im offiziellen Programm des Vorsitzes. Weitere Punkte sind Energie- und Cybersicherheit, Stärkung der Verteidigungsfähigkeit, wirtschaftliche Resilienz sowie die Stärkung demokratischer Institutionen.

Karl Schwarzenberg für EU-Reform

Der ehemalige tschechische Außenminister Karl Schwarzenberg forderte am Donnerstagabend im Gespräch mit dem STANDARD dazu auf, gegenüber Russland weiterhin Courage zu zeigen. Die Regierung in Prag solle sich während der Ratspräsidentschaft dafür einsetzen, "die europäische Solidarität mit der Ukraine zu erhalten". Stimmen, die von einem möglichen Kompromiss zwischen Moskau und Kiew reden, weist Schwarzenberg zurück: "Manche sagen: 'Schneiden wir ein Stück von der Ukraine ab, und wir werden Ruhe haben.' Das ist erstens unmoralisch und zweitens falsch. Die Russen haben schon vorher Stücke abgeschnitten – und sind immer weiter gegangen."

Schwarzenberg plädierte auch dafür, notwendige Reformen der Europäischen Union rasch umzusetzen – darunter den Wegfall der Einstimmigkeit in außenpolitischen Fragen: "Es ist lächerlich, dass Brüssel entscheidet, welche Pro-Natura-Gebiete in einem Alpental ausgewiesen werden oder ob ein geräucherter Schafkäse unter dem slowakischen oder dem polnischen Namen eingeführt wird, während die wesentlichen Aufgaben der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik immer noch bei den Mitgliedsstaaten liegen." Gerade der Konflikt in der Ukraine habe das einmal mehr unter Beweis gestellt, glaubt Schwarzenberg: "Wir sollten hier endlich die Eitelkeiten beiseitelassen."

2009 soll sich nicht wiederholen

Seinen ersten Ratsvorsitz hatte Tschechien im Jahr 2009 inne. Im Land selbst erinnern sich die meisten daran nicht so gerne: Während der laufenden Präsidentschaft war damals die konservative Regierung – mit Schwarzenberg als Außenminister – im Parlament über einen Misstrauensantrag gestürzt. Viele sehen darin bis heute eine internationale Blamage.

Trotz aktueller innenpolitischer Spannungen gilt eine Wiederholung eines solchen Szenarios aber als nicht sehr wahrscheinlich: Zwar belastet derzeit eine Korruptionsaffäre rund um die Prager Verkehrsbetriebe das Klima, zudem stehen dem Land eine Kommunal- und ene Teilsenatswahl im September sowie die Kampagne vor der Präsidentschaftswahl im Jänner 2023 bevor.

Dennoch regiert das rechtsliberale Fünf-Parteien-Kabinett von Premier Petr Fiala mit einer für tschechische Verhältnisse relativ bequemen Mehrheit von 108 der insgesamt 200 Mandate. Und nicht nur wegen der dramatischen weltpolitischen Umstände eint die Regierungsparteien derzeit der feste Wunsch, die EU-Präsidentschaft reibungslos und als verlässlicher Player im europäischen Konzert über die Bühne zu bringen. (Gerald Schubert aus Prag, 1.7.2022)