Laut ORF vermuten Tierretter, dass der Skorpion nach einem Urlaub in Kroatien im Gepäck der Bewohnerin nach Österreich mitreiste

Das Tier hat sich den Angaben zufolge bereits drei Wochen in der Wohnung aufgehalten. Bei dem Foto handelt es sich um ein Symbolbild. Foto: APA/dpa/Peter Steffen

Linz – Schreck nach dem Urlaub – Eine Linzerin hat in ihrer Innenstadtwohnung einen Skorpion entdeckt. Wie der ORF online berichtet, hat die Frau das Tier beim Putzen gefunden, nachdem sich dieses in eine Ecke der Wohnung zurückgezogen hatte. Die Frau habe dann eine Glasschüssel über den Skorpion gestülpt und die Feuerwehr angerufen, welche wiederum die Tierrettung kontaktierte.

Den Angaben nach ist das Tier schwarz und misst zwischen sechs und sieben Zentimeter. Den Stachel hatte es aufgestellt. Zum ORF sagte Lukas Riedl von der Icara-Tierrettung, dass ein Stich allerdings im Normalfall nicht schlimmer sei als ein Bienenstich. Den Tierrettern zufolge ist der Skorpion während des Kroatien-Urlaubs der Frau in ihr Gepäck gekrabbelt und so nach Österreich gekommen. Damit würde sich der Skorpion schon seit drei Wochen in der Wohnung aufhalten. Die Tierrettung habe die Wohnung auf weitere blinde Passagiere untersucht. (wisa, 1.7.2022)