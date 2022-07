Johannes Knobloch, Leiter des Arbeitsbereichs Krankenhaushygiene des UKE, zufolge besteht bei öffentlich zugänglichen Handkontaktflächen keine Gefahr, sich mit den Affenpocken anzustecken. Foto: IMAGO/Christian Ohde

Hamburg – Oberflächen, die an Affenpocken erkrankte Patienten berührt haben, können hochgradig mit dem Virus belastet sein. Das ist das Ergebnis einer am Freitag veröffentlichten Untersuchung von Forschenden des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE).

"Wir gehen davon aus, dass Oberflächen sehr stark belastet sein müssten, um sich durch den Kontakt mit dieser Oberfläche anstecken zu können", sagte Johannes Knobloch, Leiter der Studie und des Arbeitsbereichs Krankenhaushygiene des UKE. Dies betreffe wahrscheinlich vor allem in der Versorgung betroffener Patienten tätige Menschen sowie Personen, die mit einem Erkrankten zusammenleben. "Von öffentlich zugänglichen Handkontaktflächen wie Türklinken oder Aufzugknöpfen geht nach den bisherigen Erkenntnissen keine Gefährdung aus."

Weltweit mehrere tausend Fälle

In Deutschland sind inzwischen mehr als 1.000 Affenpocken-Fälle erfasst worden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) wies in einer Online-Übersicht mit Stand Freitag insgesamt 1.054 übermittelte Fälle aus allen Bundesländern aus. Die ersten Affenpocken-Fälle in Deutschland waren vor etwa sechs Wochen bekannt geworden. In Österreich gibt es nach aktuellem Stand 37 bestätigte Fälle.

Die eigentlich seltene Viruserkrankung, von der weltweit zuletzt mehrere tausend Fälle nachgewiesen wurden, überträgt sich nach bisherigem Kenntnisstand hauptsächlich durch engen Körperkontakt von Mensch zu Mensch. (APA, 1.7.2022)