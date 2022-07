Nachdem das Match am Donnerstagabend wegen Regens unterbrochen wurde, servierte Jason Kubler am Freitagnachmittag souverän zum Match aus

Dennis Novak erreichte in Wimbledon immerhin die zweite Runde. Foto: EPA/GALVIN

Dennis Novak hat beim Tennisturnier in Wimbledon die absolute Sensation verpasst. Er unterlag dem Australier Jason Kubler im Nachsitzen 3:6, 4:6, 4:6. Die Partie war am Donnerstagabend aufgrund von plötzlich einsetzendem Regen beim Stand von 4:5 im dritten Satz unterbrochen worden. Am Freitag servierte Kubler viermal, viermal machte er den Punkt: Vorhand-Winner, Rückhand-Fehler Novak, Vorhand-Winner, Vorhand-Fehler Novak. Knapp zwei Minuten nach Wiederbeginn war das Match beendet.

Österreich ist damit im Einzelbewerb des Grand-Slam-Turniers nicht mehr vertreten. (luza, 1.7.2022)