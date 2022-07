Valtteri Bottas kurvt im Alfa Romeo in Silverstone. Foto: AP/Augstein

Regen, Sonne, Regen, Sonne – das berühmt-berüchtigte englische Wetter hat das 1. Freie Training zum Großen Preis von Großbritannien (Sonntag, 16.00 Uhr/ServusTV, RTL und Sky) durcheinandergewirbelt. Die Hälfte des Feldes um Lokalmatador Lewis Hamilton (Mercedes) fuhr keine gezeitete Runde auf der Traditionsstrecke in Silverstone – darunter auch Weltmeister Max Verstappen (Red Bull).

Schnellster bei den wechselnden Bedingungen war Valtteri Bottas im Alfa Romeo (1:42,249 Minuten) vor Hamilton (+0,532), der sich während der Wartezeiten zwischenzeitlich an die Boxenmauer stellte und den Fans zu winkte. Schon am Freitag waren die Tribünen gut gefüllt, am Wochenende werden zum Formel-1-Klassiker insgesamt 400.000 Zuschauer erwartet.

Dritter wurde Carlos Sainz (Ferrari) mit gut sieben Zehntelsekunden Rückstand, dahinter folgten Charles Leclerc sowie Mick Schumacher im Haas. Die zweite Session folgt um 17 Uhr.

Vor dem Grand Prix liegt Verstappen mit deutlichem Vorsprung an der Spitze der Gesamtwertung. Der Niederländer hat sechs WM-Läufe gewonnen. Zweiter ist sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez vor Leclerc. (sid, APA, 1.7.2022)

Ergebnisse der Freien Trainings:

1. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 1:42,249 Min.

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,532 Sek.

3. Carlos Sainz jr. (ESP) Ferrari +0,718

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +1,552

5. Mick Schumacher (GER) Haas +1,646

6. Zhou Ganyu (CHN) Alfa Romeo +3,922

7. Kevin Magnussen (DEN) Haas +5,912

8. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +8,994

9. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri +9,124

10. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin +16,919