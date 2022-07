Mozzarella wird aus der Milch des Wasserbüffels oder Hausrinds oder einem Gemisch beider Milcharten hergestellt und gehört zur typischen italienischen Küche.

Auch als Veganerin möchte ich nicht auf Mozzarella verzichten. Einen richtig guten, veganen Mozzarella habe ich aber in keinem Super- oder Biomarkt entdeckt.

Also habe ich mich entschlossen, selbst veganen Mozzarella herzustellen. Es brauchte einige Versuche, bis ich das für mich richtige Rezept gefunden hatte. Natürlich schmeckt mein veganer Mozzarella nicht genauso wie das Original aber er ist auch cremig mit Fett, hat eine schöne Textur, und kommt dem Original geschmacklich nahe. Für mich eine gute pflanzliche Alternative, die glücklich macht.

Veganer Mozzarella aus Cashewkernen Foto: Ingrid Huber

Der vegane Mozzarella kann genau wie die originale Version verwendet werden, z.B. pur mit Tomaten und Basilikum als Caprese, im Salat oder auf der Pizza.

Cashewkerne, Sojajoghurt, pflanzliche Schlagcreme, Salz, Tapiokastärke, Agar-Agar und Kokosöl sind die Basis für diese Mozzarella-Alternative.

Cashewkerne sind reich an Eiweiß, enthalten aber auch ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Außerdem stecken Cashews voller Magnesium und Phosphor und können so Muskeln, Nerven, Zähne und Knochen unterstützen. Durch ihren hohen Anteil an B-Vitaminen werden Cashewkerne auch oft als Nervennahrung bezeichnet. Die Kerne enthalten ebenso große Mengen an L-Tryptophan, eine Aminosäure, aus der der Körper Serotonin, das sogenannte Glückshormon herstellt.

Zutaten:

150 g Cashewkerne oder Cashewbruch, natur

240 g Sojajoghurt ungesüßt

1 ½ TL Salz

90 ml Wasser

30 ml Schlagcreme vegan

40 g Kokosöl neutral – es muss desodoriert also geschmacksneutral sein

3 EL Tapiokastärke

3 TL Xanthan (optional, die Masse wird aber fester)

9 g Agar Agar

125 ml Wasser

1 Schüssel mit Eiswasser (2 l)

20 g Salz

Eisportionierer





essbarmozzarella.pdf Größe: 0,22 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.