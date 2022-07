Müssen ihre Laser-Tag-Meisterschaft aus früheren Tagen reaktivieren, um die Welt vor Aliens zu retten: Fredrik Skogsrud und Axel Bøyum in der norwegischen Science-Fiction-Komödie "Blasted", zu sehen auf Netflix. Foto: Julianne Leikanger/Netflix

20.15 HADER UND HAAS

Das ewige Leben (Ö 2015, Wolfgang Murnberger) Wenn Brenner (Josef Hader) nach Graz in das Haus seiner Mutter zurückkehrt, meint man, er sei ganz unten angekommen. Als er dann noch durch einen Kopfschuss verletzt wird, macht sich der ehemalige Kriminalist auf die Suche nach seinem Mörder, obwohl alle behaupten, er sei es selbst gewesen. Stimmige Verfilmung des Romans von Wolf Haas samt einer Verfolgungsjagd auf einem Puch-Mopedroller. Bis 22.15, ORF 1

20.15 WESTERN

El Dorado (USA 1966, Howard Hawks) Mit seinem vorletzten Film knüpfte der große US-Regisseur Howard Hawks an seinen Westernklassiker Rio Bravo an: John Wayne als in die Jahre gekommener Revolverheld greift seinem dem Alkohol zugeneigten Sheriff-Freund (Robert Mitchum) unter die Arme. Es regiert die heitere Gelassenheit von Profis. Bis 22.15, NDR

20.15 KOMÖDIE

Der rosarote Panther (The Pink Panther, USA1963, Blake Edwards) Großartige Slapstick-Sequenzen und Verfolgungsjagden, Henry Mancinis eingängige Filmmusik und beeindruckende Locations waren nur einige der Ingredienzen von Blake Edwards’ erstem Film mit Peter Sellers als tollpatschigem Inspektor Clouseau. Die animierte Titelsequenz wurde zum Ausgangspunkt einer eigenen Zeichentrickserie. Um 22.05 Uhr folgt die fast noch bessere Fortsetzung Ein Schuss im Dunkeln.Bis 22.05, One

22.55 DOKUMENTARFILM

Geheimnisvolle Bewohner der Lüfte (F 2021, Claude-Julie Parisot) Eine Vielzahl von Insekten, Samen, Pollen und Bakterien schwebt in der Erdatmosphäre über uns: das sogenannte Luftplankton. Die Doku gewährt Einblicke in mikroskopisch kleine Welten. Bis 23.45, Arte

23.05 NEW HOLLYWOOD

Harold und Maude (USA 1971, Hal Ashby) Harold (Bud Cort), Sohn aus gutem Hause, ist nicht nur vom Tod besessen, sondern fühlt sich auch zur 79-jährigen Maude (Ruth Gordon) hingezogen. Licht und Schatten halten in Hal Ashbys wunderbarem New-Hollywood-Juwel Harold und Maude eine feine Balance, die Musik steuerte Cat Stevens bei. Bis 0.35, 3sat

STREAMING

SCI-FI-KOMÖDIE

Blasted (N 2022, Martin Sofiedal) Die Freundschaft von Sebastian und Mikkel ist über die Jahre deutlich abgekühlt. Als eine Junggesellenparty von Aliens gecrasht wird, muss sich das Duo wieder zusammenfinden und seine Laser-Tag-Fähigkeiten unter Beweis stellen, schließlich hängt in der norwegischen Science-Fiction-Komödie nicht weniger als das Schicksal der Erde von ihm ab. Netflix

SÜDKOREA

My Liberation Notes (KOR 2022, Lee Min-ki, Kim Ji-won, Son Suk-ku) Von drei Geschwistern, die der Eintönigkeit ihres Lebens entfliehen wollen, erzählt die südkoreanische Serie. Netflix

DOKUSERIE

Sarah – Das Mädchen aus Avetrana (I 2021) Im August 2010 verschwand die 15-jährige Sarah Scazzi aus dem italienischen Ort Avetrana. 42 Tage lang suchte die Polizei das Mädchen. Am 6. Oktober 2010 stand fest, dass die Vermisste ermordet wurde. Die Dokuserie rollt den Fall nochmals auf. Sky

FINALE

Stranger Things (USA 2022, Duffer Brothers) Mit diversen Trailern und Teasern und einer scheibchenweisen Veröffentlichungsstrategie wurde das Finale der vierten Staffel der Erfolgsserie bereits unüberhörbar eingetrommelt: Am Samstag ist es so weit, die letzten beiden – überlangen – Folgen sind verfügbar. Netflix