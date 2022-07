Adam (Eloi Christ) im Verhör von Kommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) – zu sehen im "Polizeiruf" am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD. Foto: MDR/filmpool fiction/Conny Klein

Am Morgen nach einer Party fahren zwei verliebte schwule Männer mit der Bahn zurück nach Hause. Ein aggressiv telefonierender Dritter betritt das Abteil, setzt sich ihnen breitbeinig gegenüber. Die zwei zucken zusammen, einer von ihnen steht auf – reißt den Nothammer aus der Verankerung und drischt auf sein Gegenüber ein. Der Mann mit dem Telefon bricht tot zusammen.

So überraschend, ja überfallsartig beginnt der Polizeiruf 110 mit dem Titel Black Box, der Sonntagabend in der ARD zu sehen ist – während auf ORF 2, der österreichischen Sonntagabendkrimischiene, eine Wiederholung der Toten vom Bodensee läuft. Das Umschalten auf den deutschen Sender lohnt sich: In den folgenden eineinhalb Stunden entfaltet sich eine höchst spannende, tiefenpsychologisch durchsetzte Handlung.

Erinnerung fehlt

Der junge Mörder Adam Dahl (Eloi Christ) nämlich kann sich an seine Tat nicht erinnern. Den Mann, den er getötet hat, kannte er nicht. Doch irgendetwas in dessen Auftreten hat ein Trauma in ihm reaktiviert – eine in dieser Drastik seltene, aber mögliche Reaktion.

Mit spärlichen Hinweisen – laut seinem Freund rief Dahl, bevor er zuschlug, "Kasper!", und in der U-Haft kritzelt er manisch gitterstabähnliche Zeichnungen aufs Papier – macht sich die Magdeburger Kommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) auf die Suche nach der Wahrheit. Zwar verkompliziert der Umstand, dass auch sie von inneren Gespenstern gequält wird, das Psychospiel beträchtlich. Doch am Ende gelingt es ihr, die verdrängten Ereignisse gegen alle Widerstände ans Licht zu bringen. Sie lassen eine behütete Kindheit auf einmal ganz anders aussehen. (Irene Brickner, 3.7.2022)