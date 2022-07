Negative Kommentare über den Comicstil von "Return to Monkey Island" haben dem Entwickler die "Freude am Teilen" genommen

Der Comic-Look von "Return to Monkey Island" sorgte für Hasskommentare gegen Entwickler Ron Gilbert. Dieser will nun keine Neuigkeiten zum noch heuer erscheinenden Spiel mehr veröffentlichen. Foto: Youtube/Nintendo

Es lief wohl auf jedem PC der 1990er-Jahre, Sätze wie "Du kämpfst wie eine Kuh" oder das legendäre T-Shirt mit der Aufschrift "Ich habe den Schwertmeister besiegt" sind längst zum popkulturellen Gemeingut geworden. Kurz: "The Secret of Monkey Island" und seine insgesamt vier Nachfolger rund um den Piraten-Tollpatsch Guybrush Threepwood sind Videospielgeschichte.

Umso erstaunter war die Community, als Entwickler Ron Gilbert am 1. April 2022 – 13 Jahre seit dem letzten Teil – einen neuen Teil der Piratensaga ankündigte. Der vermeintliche Aprilscherz entpuppte sich als tatsächliche Ankündigung und in der Vorwoche erschien erstmals ein Gameplay-Trailer von "Return to Monkey Island".

DevolverDigital

Doch das – wenn Gilbert seine Ankündigung wahr macht – war es dann auch schon wieder mit den Neuigkeiten um sein jüngstes Werk. Der 58-jährige Entwickler will keine weiteren Updates mehr mit der Community teilen, wie "Eurogamer" berichtet.

Fans sind "gemein"

"Ich schalte die Kommentare ab", teilte Gilbert in einem Post auf seiner Website mit: "Die Leute sind einfach nur gemein". Darüber hinaus sei Gilbert in den Kommentaren persönlich angegriffen worden.

Tatsächlich beziehen sich die meisten negativen Kommentare auf den Grafikstil des Spiels. Die von Ron Gilbert entwickelten ersten beiden Teile der Serie erschienen damals – wie die meisten Point and Click Adventures – aufgrund der limitierten technischen Möglichkeiten im "Pixel-Art-Look".

Für "Return to Monkey Island" wählte Gilbert aber eine deutlich glattere Cartoon-Optik. "Am Ende waren wir überzeugt, dass wir mehr Freiheit und mehr Möglichkeiten haben, wenn wir kein Pixel-Art-Game machen", so Gilbert: "Return to Monkey Island mag vielleicht nicht den Grafikstil haben, den ihr wolltet oder erwartet habt, aber es ist der Stil, den ich wollte."

"Es ist ein großartiges Spiel und jeder im Team ist stolz darauf. Spielt es, oder spielt es nicht. Aber verderbt allen anderen nicht den Spaß daran", sagte Gilbert weiter. "Ich werde nicht mehr über das Spiel posten. Die Freude des Teilens wurde mir genommen", kündigte der Game-Entwickler an.

Dominic Armato, der Guybrush Threepwood im neuen Serienteil seine Stimme leiht, gratulierte der Community sarkastisch für ihre "erstklassige Arbeit" und nannte die Kommentare auf Gilberts Blog "eine reine Shitshow".

Der Hass sei nicht gerechtfertigt, so Armato, denn es sei eine ganze Menge "awesome shit" in dem Spiel. Man darf gespannt sein. "Return to Monkey Island" soll noch 2022 erscheinen. Gilbert hat aber noch keinen genauen Releasetag verraten, und das wird nach den Negativ-Kommentaren wohl auch so bleiben. (red, 2.7.2022)