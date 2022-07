Blick auf die vom Unwetter schwer getroffene Kärntner Gemeinde Treffen. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Klagenfurt – Die Aufräumarbeiten im Kärntner Unwetter-Katastrophengebiet sind am Freitag fortgesetzt worden. Ein neuer Katastrophenzug, dieses Mal der aus dem Bezirk Spittal/Drau, war mit knapp 160 Frauen und Männern sowie 22 Fahrzeugen im Einsatz. Die von der Außenwelt abgeschnittene Gemeinde Arriach konnte inzwischen mit geländetauglichen Einsatzfahrzeugen erreicht werden, dringend benötigtes schweres Gerät kann aber noch nicht passieren.

Die Zivilschutzwarnung für die betroffenen Gemeinden Treffen am Ossiacher See und Arriach im Bezirk Villach-Land war zu Mittag weiter aufrecht. Für Teile von Treffen könnte sie demnächst aufgehoben werden, sagte Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner (SPÖ) nach einer außerordentlichen Sitzung der Landesregierung vor Journalisten. Die Bevölkerung dort wäre dann nicht mehr dazu aufgerufen, im Haus zu bleiben.

Fortschritte bei Infrastruktur

Bei der Wiederherstellung der Infrastruktur gab es Fortschritte. Nur mehr vereinzelt waren Haushalte ohne Strom. Der Mobilfunk funktionierte wieder sehr gut. Mit der Wasserversorgung gab es noch Probleme, Leitungswasser musste, sofern vorhanden, wegen Keimgefahr abgekocht werden.

Bei der Straßeninfrastruktur kam man weiter, von einer Freigabe der teilweise zerstörten Straßen durch das Gegendtal und nach Arriach für den Zivilverkehr war man aber noch einige Tage entfernt. Nach wie vor gab es zahlreiche Schadstellen, rund 50 Lkw und Bagger waren im Einsatz. Der Afritzer Bach war bei der Abzweigung nach Arriach noch immer nicht ins Bachbett zurückgekehrt.

Ein Video von den Aufräumarbeiten. DER STANDARD

Freiwilligenhilfe

Am Freitag wurde eine Struktur geschaffen, um die Hilfe von Freiwilligen, die keiner Einsatzorganisation angehören, zu organisieren. "Wir sind dankbar für jede Unterstützung und es ist großartig, dass so viele Menschen mit anpacken wollen. Es ist aber äußerst wichtig, dass die Freiwilligenhilfe koordiniert und möglichst sicher abläuft", sagte der Bezirkshauptmann von Villach-Land, Bernd Riepan, in einer Aussendung des Landespressediensts.

An der Ortseinfahrt von Treffen können sich Freiwillige beim Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "Freiwilligenhilfe" melden. Mitgebracht werden sollen festes Schuhwerk, Arbeitshandschuhe sowie Sonnenschutz und Kopfbedeckung. Diese Möglichkeit wird es auch am Samstag, in der Zeit von 7 bis 19 Uhr, geben.

Aus aktuellem Anlass wandte sich die Bezirkshautmannschaft am Freitagabend auch an Firmen, die ihr Kommen angekündigt haben: "Es darf ausdrücklich keine Zufahrt von Firmen ohne Anforderungen durch den Einsatzstab geben. Die Maßnahmen können sonst nämlich nicht koordiniert werden", teilte eine Sprecherin mit. Unterstützungsanfragen seien ausschließlich schriftlich an die E-Mail-Adresse treffen@ktn.gde.at zu richten.

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ; vierte Person von links, dann v. li. n. re.), Bundeskanzler Karl Nehammer und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (beide ÖVP) bedanken sich bei den Einsatzkräften. Foto: APA/BMLRT/Paul Gruber

Finanzielle Hilfe

In der Landesregierung wurde am Freitag mit Vertretern der Opposition über Maßnahmen beraten, es geht vor allem um finanzielle Hilfen für die betroffenen Gemeinden und Privatpersonen. An den Bund geht ein Brief mit der Bitte um finanzielle Mittel zusätzlich zum Katastrophenfonds. Wie viel Geld es brauchen wird, war dabei weiter unklar. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) berichtete, Verteidigungsministerin Claudia Tanner (ÖVP) habe die weitere Unterstützung durch das Bundesheer zugesichert.

Am Freitag machten sich auch Bundeskanzler Karl Nehammer und Bundesminister Norbert Totschnig (beide ÖVP) ein Bild von der Lage im Gegendtal: "Die Bundesregierung tut, was notwendig ist, um den Betroffenen jetzt so gut und so schnell es geht zu helfen", versprach Nehammer.

Totschnig betonte die Wichtigkeit von Schutzbauten und sagte ebenfalls Hilfe zu: "Um rasch zu helfen, Bäche abzusichern und Straßen wieder befahrbarer zu machen, stelle ich kurzfristig 2,5 Millionen Euro im Rahmen einer Sofortmaßnahme der Wildbachverbauung für das Gegendtal aus unserem Ressort zur Verfügung." (APA, 1.7.2022)