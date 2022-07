Zuletzt hoben einige Lufthansa-Flugzeuge wegen Personalmangels nicht ab. Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo

Frankfurt – Der Aufsichtsrat der AUA-Mutter Lufthansa wird sich auf Initiative der Arbeitnehmervertreter am Mittwoch mit den akuten Personalengpässen und Flugstreichungen befassen. Die Arbeitnehmerseite habe die Sitzung beantragt, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Die Gewerkschaften sähen das Management in der Pflicht, für Abhilfe zu sorgen.

Die Gewerkschaften Verdi und Vereinigung Cockpit forderten, mit besserer Bezahlung mehr Arbeitskräfte zu gewinnen. Die Lufthansa wollte am Freitag den Termin nicht bestätigen. Auch das "Handelsblatt" berichtete über die Sondersitzung.

Probleme

Zu wenig Personal in der Hochsaison sorgt derzeit an Flughäfen für Chaos im Luftverkehr und führte auch bei der Kernmarke Lufthansa schon zu mehr als 3.000 Flugabsagen im Sommer. Der Airline zufolge entspricht das fünf Prozent der geplanten Flüge.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat sich bei den Kunden dafür entschuldigt, erwartet aber keine durchgreifende Besserung in diesem Sommer. Vor allem bei Bodenverkehrsdiensten fehlen Arbeitskräfte. Aber auch in der Lufthansa-Gruppe selbst wurde das Personal nach dem massiven Abbau in der Corona-Krise nicht schnell genug wieder aufgebaut. Derzeit bereite außerdem ein hoher Krankenstand durch steigende Corona-Infektionen Probleme. "Kurzfristige Abhilfe ist schwierig", erklärte das Unternehmen. "Entscheidend ist nun der Schulterschluss aller Beteiligten."

Auch bei der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines fielen am vergangenen Wochenende zahlreiche Flüge aus. AUA-Chefin Annette Mann sagte dazu im STANDARD-Interview: "Kurzfristige Krankenstände wie nun mit einer Corona-Welle sind nicht vorauszusehen. Die Corona-Fälle bei uns haben sich innerhalb von 20 Tagen versechsfacht, das lässt sich nicht mehr spontan auffangen." (APA, Reuters, red, 1.7.2022)