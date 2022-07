Das Gelände auf der Kaiserwiese musste am Freitagabend kurzfristig geräumt werden. In Niederösterreich war die Feuerwehr wegen Unwetter im Einsatz

Kein "Wiener Prater Picknick" heuer. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Starker Wind hat am Freitagabend zur Absage des "Wiener Prater Picknicks" geführt. Das Open-Air-Konzert der Wiener Symphoniker hätte eigentlich um 19 Uhr beginnen sollen und den Kultursommer in der österreichischen Bundeshauptstadt einläuten sollen. Zahlreiche Zuseher und Zuseherinnen hatten bereits ihre Picknickdecken auf der Kaiserwiese ausgebreitet. Aufgrund einer Unwetterwarnung musste das Gelände vor dem Riesenrad dann aber kurzfristig geräumt werden, berichtet "Wien heute". Laut "ZiB2" fegte der Sturm mit knapp unter 100 Stundenkilometern über Wien. Die nächste Auflage des "Wiener Prater Picknicks" ist für 30. Juni 2023 geplant. Der ORF zeigte am Freitagabend statt der geplanten zeitversetzten Liveübertragung die Generalprobe vom Donnerstag.

Feuerwehreinsätze in Niederösterreich

Nicht nur Wien kämpfte mit Wetterkapriolen: Unwetter haben am Freitagabend auch in Teilen Niederösterreich mehrere Feuerwehren gefordert. Franz Resperger vom Landeskommando in Tulln berichtete von etwa 35 Einsätzen. Betroffen waren vor allem die Bezirke Krems, St. Pölten und Baden.

Die Unwetterzentrale rief für Wien und Niederösterreich am Freitagabend eine rote Unwetterwarnung aus. (red, APA, 1.7.2022)