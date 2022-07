Die beiden Marokkaner sollen mit sechs anderen Männern erst zwei Frauen unsittlich berührt und dann in eine Wohnung verfolgt haben. Einer wurde geschnappt, nach dem anderen wird gefahndet

Foto: APA/Florian Wieser

Wien – Im Fall der jüngsten sexuellen Belästigung zweier Frauen durch eine Männergruppe am Keplerplatz hat die Polizei zwei Tatverdächtige ausgeforscht. Das teilte die Exekutive am Samstag in einer Aussendung mit.

Bei den beiden Männern handle es sich um einen 17- und einen 22-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen. Der 22-Jährige wurde laut Polizei bereits vernommen und zeigte sich nicht geständig. Er wurde wegen des Verdachts der geschlechtlichen Nötigung und des versuchten Hausfriedensbruches auf freiem Fuß angezeigt.

Nach dem 17-Jährigen – er ist der Hauptverdächtige – wird noch gefahndet. Auch nach den restlichen sechs beteiligten Männern wird noch gesucht.

Eingekreist und unsittlich berührt

Die acht Männer sollen, wie berichtet, am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr zwei Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren am Keplerplatz zunächst eingekreist und anschließend sexuell belästigt haben. Sie dürften die Frauen dabei "mehrfach unsittlich berührt haben", wie es in einer früheren Aussendung der Polizei hieß. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Als die beiden Opfer in die Wohnung einer Bekannten flüchteten, seien sie von zwei Männern aus der Gruppe verfolgt und weiter belästigt worden. Einer der mutmaßlichen Täter habe sich zudem gewaltsam Zutritt in die Wohnung verschafft, ehe er flüchtete. Der zweite Mann habe einstweilen im Stiegenhaus gewartet.

Die Frauen blieben körperlich unverletzt, die Sofortfahndung nach beiden Verdächtigen verlief negativ. Das Landeskriminalamt in Wien nahm daraufhin die Ermittlungen auf. Laut Angaben der Opfer soll es sich bei den Tätern um arabische Männer gehandelt haben. (rach, 2.7.2022)