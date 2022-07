Papst Franziskus hat am Freitag im Gästehaus Santa Marta im Vatikan Tesla-Chef Elon Musk und vier seiner acht Kinder getroffen. Musk postete auf Twitter ein Bild, auf dem er mit dem Papst zu sehen ist. "Es war mir eine Ehre, den Pontifex gestern zu treffen", twitterte Musk. Der Vatikan hatte vom Treffen nicht berichtet, das laut Indiskretionen circa eine Stunde lang gedauert hat.

Neue Technologien

Laut italienischen Medien soll Musk mit dem Papst ausführlich über Neuerungen in der Technologie gesprochen haben. Ein weiteres gemeinsames Thema sei das Problem sinkender Geburtenraten, insbesondere in westlichen Ländern, gewesen, das dem Heiligen Vater besonders am Herzen liegt.

Kurz bevor er ein Bild mit dem Papst postete, veröffentlichte Musk ein Foto von sich und einer jungen Frau in Venedig. Beide tragen eine Maske. Venedig sei ein "Ort großartiger Erinnerungen", twitterte Musk.

Funkstille

Über eine Woche lang hatte sich Musk auf Twitter nicht zu Wort gemeldet. Ungewöhnlich lange für den US-Unternehmer. Ohne Gründe zu nennen, war der Tesla-Chef am Freitag wieder online und postete gleich mehrere Beiträge. In einem davon nahm er auf den verstorbenen Youtuber Technoblade Bezug, der am Freitag 23-jährig an Krebs verstorben war. Die anderen galten seiner Italien-Reise. (APA/red, 2.7.2022)