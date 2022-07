Der Brand brach in der Nacht auf Sonntag am Nordufer des Sees aus. Foto: Christian Fischer

Breitenbrunn – Bei Breitenbrunn am Nordufer des Neusiedler Sees ist in der Nacht auf Samstag ein Schilfbrand ausgebrochen. Rund drei Hektar Schilfgürtel standen laut Feuerwehr Breitenbrunn in Flammen. Fünf Feuerwehren aus der Umgebung sind mit mehr als 60 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützung bekommen sie vom Bezirksfeuerwehrkommando, der Polizei und dem Roten Kreuz.

Da der Brandherd mitten im Schilfgürtel nur von der Luft aus erreichbar war, übernahmen zwei Polizeihubschrauber mit einem Löschwasser-Außenbehälter die Brandbekämpfung. Die niederösterreichische Feuerwehr stellte eine mobile Wasser-Tankstelle für den Hubschrauber zur Verfügung. Ein "Brand Aus" war am Samstagvormittag noch nicht absehbar. (APA, red, 2.7.2022)