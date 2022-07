Liebe Leserin, lieber Leser,

Der hohe Energieverbrauch von Kryptowährungen wie Bitcoin steht immer wieder in der Kritik – nun scheint der Krypto-Winter auch für die Erde Abkühlung zu bringen.

Hohe Temperaturen stellen eine große Herausforderung für Smartphones dar, im schlimmsten Fall droht eine Beschädigung der Hardware. Wir liefern ein paar einfache Tipps, wie das verhindert werden kann.

Negative Kommentare über den Comicstil von "Return to Monkey Island" haben dem Entwickler-Veteran Ron Gilbert die "Freude am Teilen" genommen. Er will sich bis zum Release des Spiels nicht mehr mit Neuigkeiten melden.

Außerdem: Elon Musk trifft den Papst im Vatikan, Google will Standortdaten von US-Abtreibungskliniken künftig löschen und neue EU-Regeln für Kryptowährungen sollen 2023 kommen.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Krypto-Crash: 150.000 Tonnen weniger CO2-Ausstoß gemessen

Wie das Smartphone die Sommerhitze unbeschadet übersteht

Hass im Netz: Entwickler-Veteran Ron Gilbert will keine News zu "Monkey Island" mehr posten

Was die neuen EU-Regeln für Kryptowährungen vorsehen

Google will Standortdaten von US-Abtreibungskliniken künftig löschen

Papst traf Musk im Vatikan