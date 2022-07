Letzter bunter Abend an der Volksoper: Robert Meyer. Barbara Pálffy

Auslastungsprobleme sind an diesem finalen Saisonabend nicht zu beklagen. Wäre die Wiener Volksoper, das Haus am Gürtel, allerdings halb leer geblieben, es hätte schon der nicht enden wollende Anfangsapplaus für den scheidenden Direktor Robert Meyer durchaus die Illusion einer Prä-Corona-Auslastung erweckt. Es ist der Donnerstagabend ja auch ein besonderer, weil für den Chef ein finaler. Mit Sag beim Abschied lautstark Servus! betitelt, wird ein Mix aus dem geboten, was dem Direktor und Mimen Meyer wohl als besonders gelungen gilt.

Das war durchaus kurzweilig. In manchen Momenten des Stücke-Potpourris ertappte man sich beim Gedanken: So ein Rückblick auf die 15 Jahre der Direktion Meyer könnte zu einem wiederkehrenden Stück konserviert werden, das Einzug ins Repertoire halten würde. Das Stück Ein Direktor geht wäre allerdings ein forderndes Mosaik aus Oper, Operette, Ballett und Musical – es wäre also sehr aufwendig und womöglich schwer von den Pointengebern abzulösen.

Nur über seine Leiche

Christoph Wagner-Trenkwitz, Chefdramaturg der Volksoper, führt in der heiteren Doppelconférence mit Meyer durch den Abend, und dies durchaus persönlich: Es wird schon mal angedeutet, dass der Direktor seinen Dramaturgen zweimal gerne woanders hin vermittelt hätte ... Wäre dies gelungen, es hätte an der Volksoper wohl keinen Besuch von Starkomponist Stephen Sondheim gegeben. Dessen Musical Sweeney Todd stand Meyer zunächst reserviert gegenüber.

Dramaturg Wagner-Trenkwitz hatte ihm eine DVD mit der Verfilmung des Stückes (mit Johnny Depp) gegeben. Meyer fand den Film schrecklich langweilig und meinte, das Stück käme "nur über meine Leiche" auf den Spielplan. So kam es dann aber auch. Meyer wurde von Morten Frank Larsen (als Sweeney Todd) 22-mal als Richter Turpin ermordet, wobei der Bariton seine Tat an diesem Abend nicht wiederholen konnte.

Der unmögliche Traum

Man habe ihn an die Staatsoper verliehen, so Meyer: "Sonst wüssten die nicht, was sie spielen sollen ..." Würdige Vertretung kam von Marco Di Sapia (als Todd), dem Rebecca Nelsen gefühlvoll mit O mio babbino caro aus Puccinis Gianni Schicchi vorausgegangen war. Vincent Schirrmacher schmettert als Calaf Nessun dorma, bis es am Schluss (abwesend: Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer) zur Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Meyer kam.

Natürlich: Zuvor hatte der Direktor vom "unmöglichen Traum" aus Der Mann von La Mancha gesungen und schließlich das Publikum gebeten, seiner Nachfolgerin Lotte de Beer treu zu bleiben. Ab 3. September gibt es dazu bei der Operette Die Dubarry Gelegenheit.

(Ljubiša Tošic, 2.7.2022)